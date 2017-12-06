Счастливое число: к VII съезду конгресса Абхазо-абазинского народа

В преддверии VII съезда Всемирного Конгресса Абхазо-абазинского (абаза) народа, который состоится в Сухуме 7 и 10 декабря, Sputnik Абхазия подготовил материал о том, как создавалась Международная Ассоциация Абхазо-абазинского (абаза) народа.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Международная Ассоциация Абхазо-абазинского (абаза) народа была учреждена в самое тяжелое время в современной истории Абхазии в ходе Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году. Организация первого съезда была намечена еще на сентябрь 1992 года, однако вторжение грузинских войск в Абхазию помешало его проведению.

I Съезд Всемирного Конгресса

Первый Всемирный Конгресс Абхазо-абазинского (абаза) народа прошел 7-8 октября 1992 года в селе Лыхны. В его работе участвовали делегаты из Абхазии, Адыгеи, Германии, Голландии, Иордании, России, Саудовской Аравии, Сирии, Турции, городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также представители Кабарды, Чечни, Карачаево-Черкессии, Дагестана, Аджарии, Алании. На конгрессе было принято решение о создании Международной Ассоциации абхазо-абазинского (абаза) народа, был избран Исполнительный комитет, которому было поручено разработать и принять Устав Ассоциации.

На первом конгрессе выступил Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба, который в частности отмечал, что проведение конгресса планировалось давно.

"К нынешнему конгрессу мы готовились давно. Но как известно, в августе Госсовет Грузии, вооруженный до зубов, напал на Абхазию, началась Отечественная война. Из-за этого организация конгресса была сопряжена со многими трудностями, но несмотря на это, мы решили его провести. Почему мы так решили? Война стала для нашего народа большой трагедией, но не запугала нас", — сказал Владислав Ардзинба выступая перед делегатами.

Глава Абхазии подчеркнул, что Грузия уже давно проводила геноцид абхазского народа, но это делалось тайно, но теперь – явно.

"Эта военная агрессия направлена не только на геноцид абхазов. Ее целью является изгнание из Абхазии всех людей негрузинской национальности, упразднение абхазской государственности, чтобы сделать Грузию, в том числе и Абхазию, мононациональным, унитарным государством", — говорил лидер Абхазии.

II Съезд Всемирного Конгресса

Во второй раз делегаты Конгресса собрались уже после Отечественной войны народа Абхазии, форум проходил с 24 по 26 июля 1994 года в Сухуме и Пицунде.

На конгресс прибыли 240 делегатов и многочисленные гости из России, Турции, Сирии, Саудовской Аравии, Германии, Голландии, Швейцарии, США. 26 июля конгресс продолжил свою работу в Пицунде. После выступлений делегатов и гостей были приняты Резолюция и ряд обращений. В своей речи президент Международной Ассоциации Абхазо-абазинского (абаза) народа Тарас Шамба говорил о том, что со времени первого съезда Абхазия пережила трагичные события.

"Прошедшие со времени нашей первой встречи месяцы были полны неимоверных трудностей, трагедий, сложнейших проблем, связанных с войной. Теперь мы встали перед лицом новых проблем — послевоенных", — сказал он.

После победы в Отечественной войне перед республикой стоит не менее важная задача – строительство государства, для чего необходимо пройти путь восстановления, отмечал Шамба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Программу "Абазины и абхазы" представили в Sputnik

"Ассоциация должна найти свое место в возрождении абазино-абхазского этноса, в формировании абхазской государственности. И хотя Ассоциация не занимается политическими вопросами, мы готовы всесторонне помогать, способствовать созданию органов государственной власти и местного самоуправления", — отмечал он.

Кроме того, Тарас Шамба выражал уверенность в том, что Ассоциация должна принимать участие в разработке и принятии Конституции Абхазии и других законов о власти, президенте, выборах, собственности, правах человека, экономике.

III Съезд Всемирного Конгресса

Третий Всемирный Конгресс Абхазо-абазинского (абаза) народа состоялся 24 августа 1997 года в городе Черкесск (КЧР). На него приехали около 200 делегатов. На конгрессе в частности обсуждали возможные пути сближения народов. Именно этой теме был посвящен доклад президента Международной Ассоциации Абхазо-абазинского народа Тараса Шамба.

Он подчеркнул, что цель Конгресса благородная, миротворческая и гуманная. "В центре внимания делегатов и гостей Конгресса стоят проблемы развития языка, культуры, повышения самосознания народа, сближение и взаимопонимание не только народа абаза, но и наших братьев, живущих на Кавказе, наших соседей. Пусть наша встреча явится еще одним шагом на пути к сближению соплеменников, братьев, соседей", — говорил он.

IV Съезд Всемирного Конгресса

Четвертый Всемирный Конгресс Абхазо-абазинского (абаза) народа состоялся в Сухуме 29 сентября 2003 года. В поздравительном обращении к делегатам съезда президент Абхазии Владислав Ардзинба подчеркнул, что проведение Конгресса в преддверии победы в Отечественной войне придает ей еще большую значимость.

© Sputnik. Томас Тхайцук Аламия: без консолидации абхазов и абазин не было бы победы в войне

"Конгресс выполнил значительную роль в объединении нашего народа. Как вы знаете из-за исторических событий Абхазо-абазинский народ разбросан по миру", — говорится в обращении. Владислав Ардзинба отмечал, что Конгресс успешно выполняет работу по объединению народов и главная его цель создание общей духовной, культурной, политической основы.

Премьер-министр республики Рауль Хаджимба выступая перед участниками Конгресса в своей речи отметил, что и перед живущими в Абхазии и перед диаспорой главной проблемой стоит сохранение языка и культуры.

"Если не будет родного языка, не будет ни нации, ни государства, мы все должны приложить усилия для того, чтобы найти пути использования абхазского языка", — говорил Хаджимба.

V Съезд Всемирного Конгресса

Пятый по счету Всемирный Конгресс Абхазо-абазинского (абаза) народа состоялся в Сухуме 14-17 декабря 2006 года. От имени народа Абхазии участников конгресса приветствовал президент Абхазии Сергей Багапш, который подчеркнул, что важнейшая задача, которая стоит перед Абхазо-абазинским народом – общими усилиями преодолеть негативные последствия прошлого и, взяв все лучшее из того, что создано народами, создавать будущее.

"Абхазия – наш общий дом. Мы должны вместе развивать и укреплять свое государство. Так завещали нам наши великие предки, так велит нам священный долг перед ними и перед будущими поколениями", — отмечал Багапш.

VI Съезд Всемирного Конгресса

В шестой раз участники Всемирного Конгресса Абхазо-абазинского (абаза) народа собрались в столице Абхазии 28 ноября 2012 года.

На VI юбилейном Конгрессе выступил генеральный секретарь Всемирного Конгресса Абхазо-абазинского (абаза) народа Геннадий Аламиа.

"Не требовать, а заслужить уважение – это удел народов, сильных не количеством, а духом. Уже двадцать лет, как сильные мира сего наказывают нас за то, что не согласились исчезнуть с лица земли как народ. И только Россия, несмотря на шквал упреков и угроз, стояла, стоит и, надеемся, будет стоять на стороне правды и справедливости. Во все времена нас спасало наше единство. Враги давно уже поняли, в чем наша сила, делали и делают все, чтобы вывести нас на путь раздора и победить", – сказал Аламиа.

Также он отметил, что соотечественники во всем мире за двадцать лет существования Ассоциации повернулись лицом к своей исторической Родине.

Была налажена связь между абхазо-абазинской молодежью диаспор и их сверстниками в Абхазии и Карачаево-Черкесии. Проведены многочисленные встречи с международными организациями, руководителями стран проживания абазин и абхазов, обсуждались вопросы жизни диаспор и межгосударственных связей с Абхазией, заметил он.

Что обсудят на VII съезде

Как рассказал генеральный секретарь Всемирного Конгресса Абхазо-абазинского (абаза) народа Геннадий Аламиа проведение VII съезда планировалось ранее, но по различным причинам форум откладывался.

"Уже 25 лет не менялся руководящий состав Всемирного Конгресса, поэтому в ходе съезда состоятся выборы. Соберутся абхазы и абазины со всего мира, мы также поменяли Устав организации", — сказал Аламиа.

Согласно существующему Уставу съезды проводятся с периодичностью раз в пять лет, однако для решения текущих задач будет создан рабочий Высший совет Ассоциации, который будет осуществлять работу в промежутке между проведением съездов, заметил Аламиа.

"По новому уставу уже не будет президента и генерального секретаря, все вопросы будет решать именно Высший совет, который мы создадим. У нас есть президент страны, который руководит Абхазо-абазинским народом не смотря на то, где они находятся", — рассказал он.

Помимо организационных вопросов, на съезде будут обсуждаться проблемы связанные с репатриацией, сохранением языка, культурой, международным общением и другие не менее важные вопросы, подчеркнул Геннадий Аламиа.