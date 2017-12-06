Минздрав Абхазии передал ЦРБ восемь машин скорой помощи

СУХУМ, 6 дек – Sputnik, Амра Амичба. Новогодним подарком Минздрава Абхазии Центральным районным больницам назвал новые машины скорой помощи министр здравоохранения Тамаз Цахнакия на торжественной церемонии передачи ключей в Сухуме 6 декабря.

Восемь машин скорой помощи класса "А" переданы Центральным районным больницам, станции скорой помощи Сухума и столичной Городской клинической больнице.

"Для того, чтобы пополнить автопарк существующего спецавтотранспорта данных учреждений, а в некоторых учреждениях улучшить автопарк, потому что машины, к сожалению, со временем приходят в негодность. Безусловно, это даст возможность быстро и эффективно осуществлять выезды по необходимым случаям неотложной помощи. Мы планируем, заложили в бюджете 2018 года дооснастить машины необходимым дополнительным оборудованием, и в будущем это позволит значительно улучшить качество оказания именно скорой помощи", — отметил министр.

© Sputnik. Передача новых карет скорой помощи

По словам главного врача Галского ЦРБ Георгия Шония спецавтопарк в районе устарел: было девять машин, но на данный момент работают только два Уазика.

"У нас есть и реанимобиль класса "С", часто выезжает за пределы Абхазии в Россию, — отметил Шония. — Крайняя необходимость в машине была. Нагрузка на нашу ЦРБ большая, в среднем за сутки около 30 вызовов. Самое крайнее село Пчара — в оба конца 60 километров. Обслуживаем не только Галский район, но и Очамчырский, Ткуарчалский район, не в обиду нашим коллегам".

Главный врач Республиканской станции скорой помощи Аслан Джопуа пояснил, чем новые машины скорой помощи отличаются от предыдущих, которые есть у медучреждений республики.

"Отличается тем, что у линейных скоропомощных машин категории "А" уже под обшивкой идет кислородная система, электропроводка на 12 и 220 вольт. Это дает возможность в любой момент установить в машину любую медтехнику и подключиться сразу, — сказал он. — Факт в том, что другие поколения машин, надо было в специальных автосалонах, договорившись за большие деньги, под обшивку прокладывать кислородную и электрическую систему. Плюс есть блоки, который контролируют всю систему".

© Sputnik. Передача новых карет скорой помощи

У Республиканской станции скорой помощи было достаточное количество машин, с новой всего стало девять. Джопуа выразил надежду, что постепенно обновят весь парк.

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия передал главным врачам Центральных районных больниц восемь машин скорой помощи, приобретенных на средства республиканского бюджета Абхазии.