Хутаба о решении МОК: ущемляет интересы спорта

МОК во вторник принял решение о допуске спортсменов из России к Играм-2018 в Пхенчхане только под олимпийским флагом.

СУХУМ, 6 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о дисквалификации Олимпийского комитета России направлено не только на российский спорт, но и в целом на политические интересы РФ, это ущемление интересов спорта, сказал в интервью Sputnik председатель Госкомитета Абхазии по физической культуре и спорту Баграт Хутаба.

"Я считаю, что всем, кому небезразлична судьба олимпийцев России должны собраться и высказаться по поводу отстранения России. Подход со стороны международных организаций, в том числе и WADA я считаю не справедливым", — добавил он.

Подобные решения могут негативно сказываться на молодом поколении спортсменов, считает он.

"Молодые спортсмены видят, что со временем и они могут столкнуться с вопросом участия в тех или иных соревнованиях. Почему? Потому что если он даже не употреблял допинг, кому-то он может стать не по душе, к сожалению, мы сталкиваемся с такими процессами", — сказал Хутаба.

Поэтому здоровые силы в спорте в разных странах должны объединиться и выразить свой протест подобным проявлениям, уверен он.

Баграт Хутаба напомнил, что многие абхазские спортсмены выступают на международной арене под российским флагом, поэтому несправедливое решение МОК негативно отражается и на абхазском спорте.

"У нас есть спортсмены представлявшие Российскую Федерацию на олимпийских играх, я хочу сказать, что мы ни в коем случае не должны раскисать. Как бы не ущемляли будь то интересы государства или спорта, нас это делает сильнее", — говорит Хутаба.

Сам Баграт Хутаба в течение 20 лет представлял Российскую Федерацию на международной арене по вольной борьбе.

"Абхазия не может участвовать в олимпийских видах спорта на международном уровне, но, тем не менее, мы будем стремиться быть в числе стран, включенных в МОК. Сегодня одни руководители в международных спортивных организациях, но никто не вечен, придут более адекватные, которые будут рассматривать те или иные вопросы и даже с участием наших спортсменов", — отметил Хутаба.

По мнению Баграта Хутаба, решение о дисквалификации олимпийской сборной России направлено против страны в целом. Он удивлен тем фактом, что американских спортсменов к примеру не проверяют, что говорит о двойных стандартах представителей WADA.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России, сообщается на официальном сайте МОК 5 декабря.

После расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК создал две комиссии, одна из которых — во главе с Денисом Освальдом — занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете.

Вторая комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Шмидом проверяла информацию о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.