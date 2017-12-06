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Российским спортсменам разрешили участвовать в ОИ-2018 под нейтральным флагом

Президент НОК Абхазии о решении МОК: больше политики, чем спорта

© Sputnik. Антон Денисов
В Абхазии
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Темы:
Допуск спортсменов из России к ОИ-2018 (28)
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Международный олимпийский комитет во вторник принял решение о допуске спортсменов из России к Играм-2018 в Пхенчхане только под олимпийским флагом.

СУХУМ, 6 дек – Sputnik, Амра Амичба. В решении МОК больше политики, чем спорта, заявил в интервью радио Sputnik президент НОК Абхазии Валерий Аршба.

"У меня было чувство, что на зимней XXIII олимпиаде в Южной Корее Сборной России поставят большую подножку.  Так и произошло, — отметил он. — Я всегда говорил, еще с тех пор, когда руководитель РУСАДА Григорий Родченков покинул страну, что это называется предательством. Спортсмен не может знать, правильно ли проверили взятые пробы. Одного, другого, третьего обвинили в том, что принимали допинг. А насколько верно, что употребляли допинг, тоже не ясно. Никаких подтверждений тому нет, пока открытый вопрос".

Баграт Хутаба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хутаба о решении МОК: ущемляет интересы спорта

По мнению президента Национального комитета Абхазии, российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду, даже если лишились возможности выступать под флагом своей страны.

"Когда звучит гимн, при восхождении на почетный пьедестал, совсем по другому чувствует себя спортсмен. Что за ним вся его страна и все болельщики, — сказал Валерий Аршба. —  Считаю, что спортсмены, которые упорно тренировались, должны поехать и показать свой профессионализм и высокий уровень мастерства и подготовки. Все равно же скажут, что спортсмен гражданин Российской Федерации, он в команде из России".

Международный олимпийский комитет во вторник принял решение о допуске спортсменов из России к Играм-2018 в Пхенчхане только под олимпийским флагом.

Темы:
Допуск спортсменов из России к ОИ-2018 (28)



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