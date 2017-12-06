Еник о ФК "Динамо": политический раскол начался со спорта

ФК "Динамо" Сухум в ноябре 2017 года исполнилось 90 лет. Полузащитник Тамаз Еник поделился с корреспондентом Sputnik Абхазия своими воспоминаниями о сложном периоде распада и возрождения этого клуба.

Бадри Есиава, Sputnik

Спорт в политике

Молодого футболиста из Гагры Тамаза Еник пригласили играть в составе ФК "Динамо" в 1985 году, но вскоре его призвали в армию.

из архива М.И. Испирян Победный путь футбольного "Динамо": лучшей абхазской команде 90 лет

"В 1985 году меня пригласили в ФК "Динамо", но уже в следующем году ушел в армию, служил в средней Азии. После армии вернулся в клуб и с 1990 по 1991 годы играл в первой лиге", — рассказал Тамаз Еник.

Еник признался, что футболом занимался с самого детства, был в составе молодежных сборных Абхазии и Грузии, участвовал в различных турнирах и чемпионатах.

Возвращение Еник в абхазский клуб совпало с периодом раскола внутри команды. Политика Грузии по отношению к Абхазии внесла разногласия и в спорт, который, как принято считать, должен быть выше всех политических распрей.

"Как говорят, спорт должен быть вне политики, но первое разделение в Абхазии началось именно с футбола. В 1989 году абхазские и грузинские игроки вышли в первую лигу, а уже зимой 1990 года грузины создали свою команду ФК "Цхуми", вспомнил Еник, но отметил, что конфликтных ситуаций среди игроков не возникало.

После ослабления сухумской команды на ее защиту встало много неравнодушных людей, которые сделали все от них зависящее для сохранения сборной. Начался поиск новых игроков для продолжения борьбы в первой лиге чемпионата Советского Союза. Тренер "Динамо" Сухум Олег Долматов пригласил из Москвы шесть игроков.

"В нашей команде оставались Геннадий Бандерук из Пицунды, Андрей Чикунов из Гагры, Роман Хагба, Саид Тарба, Георгий Чалигава, вратарем был Сергей Овчинников, который после играл за сборную России и ФК "Локомотив", капитаном команды был Даур Ахвледиане", — перечислил Еник.

Принципиальные встречи

Тамаз Еник вспомнил нелегкую встречу абхазской команды с московским "Локомотивом".

"Мы играли дома с "Локомотивом" из Москвы в 1990 году. Они выходили в высшую лигу советского футбола, и им надо было у нас выиграть. Встреча была очень принципиальная. Мы проигрывали со счетом 0:1, но наш полузащитник Роман Хагба за семь минут до конца матча забил гол с углового в ворота соперника", — поделился Еник.

© Фото: Официальный сайт футбольного клуба "ДИНАМО" Сухум "Сухой лист" абхазского футбола: Роман Хагба о выступлениях за "Динамо"

Не менее принципиальной и напряженной выдалась дуэль "Динамо" со "Спартаком" из Владикавказа, тренером которой в то время был Валерий Газаев. Абхазский клуб после разделения не был готов к матчу с таким сильным соперником, и руководство попыталось договориться с осетинами о ничье, но им было отказано. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Динамо" Сухум.

Футболист рассказал, что ФК "Динамо" Сухума был в то время настоящим эталоном футбола и все молодые спортсмены мечтали туда попасть. Отбирали самых перспективных. В начале 90-х чувство патриотизма среди игроков обострилось еще больше, каждый игрок боролся не только за свою команду, но и за страну в целом.

"Мы пытались доказать, что наш клуб может существовать и без тех, кто его покинул по политическим соображениям. С нами встал весь народ, стадионы были заполнены, и было такое ощущение, что вся Абхазия там присутствовала. Даже дети и бабушки приходили нас поддержать", — вспоминает Еник.

Он продолжил свою спортивную карьеру вместе с Русланом и Бесланом Алджинджал в ФК "Дружба-Майкоп", а спустя два года стал капитаном этой команды. Некоторое время играл в одном из клубов Нижнего Новгорода, а ближе к завершению спортивной деятельности окончил Высшую школу тренеров в Москве.

В Абхазию Тамаз Еник вернулся в 2006 году и стал директором, главным тренером ФК "Гагра".