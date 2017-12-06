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6 декабря 1992 года: авиаудары и артобстрел по Ткуарчалу, есть жертвы

предоставлено музеем Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (117)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

По сообщению пресс-службы Верховного совета Республики Абхазия, 6 декабря 1992 года в 15:40 авиация правительственных войск Грузии в составе одного звена Су-25 нанесла бомбовый удар по осажденному городу Ткуарчал.

Основной удар пришелся на центр города, где сконцентрировалось огромное количество беженцев из сел Очамчырского района. Число жертв уточняется.

"Сегодня, 6 декабря в селе Лабра Очамчырского района во время артобстрела грузинскими военными бандами были убиты четверо мирных жителей – двое мужчин и две пожилые женщины. Фамилии и имена погибших уточняются", — сообщила пресс-служба Верховного Совета Абхазии.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (117)



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