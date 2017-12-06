В предгорьях снег: погода в Абхазии на четверг

СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в четверг 7 декабря днем, из-за смены холодной массы на относительно теплую массу воздуха с запада, временами дождь. В предгорьях и горах снег.
Атмосферное давление в норме 764 миллиметров ртутного столба, будет медленно расти.
Ветер умеренный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +3+8˚С, днем +5+10˚С.
Температура морской воды +13˚С.
Волнение морской воды значительное силой в четыре балла.
Относительная влажность воздуха высокая 70-90%.