В предгорьях снег: погода в Абхазии на четверг

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Эксперт: Путин переиграл Международный олимпийский комитет Заявив о намерении участвовать в выборах президента РФ, Владимир Путин переключил внимание с Олимпиады на себя и заставил обсуждать это событие все мировые СМИ, считает политолог Максим Жаров. 234

Отдых в "Лазурном": лицеисты из Гагры вернулись из "Артека" Ученики гагрского лицея-интерната провели три недели в международном детском центре "Артек" в Крыму, поездка стала наградой за победу в конференции "Объединяемся знаниями" в Москве. О впечатлениях и чем Крым напомнил школьникам родную Абхазию, корреспонденту Sputnik рассказали сами юные путешественники Лев и Данат Агрба. 131