16:20 07 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Администрация г. Гагра.

Лазерное шоу, эстафета добра и концерт: Гагра готовится к Новому году

© Фото: Саида Жиба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
14840

Новогодний праздник для жителей и гостей Гагрского района организует администрация этого района, Отдел культуры и Комитет по делам молодежи.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Лазерное шоу, эстафета добра, концерт и ярмарка войдут в программу празднования Нового 2018 года в Гагре, рассказал корреспонденту Sputnik заведующий отделом по делам молодежи Администрации Гагрского района Алан Макоев.

"Администрация района готовит праздничные мероприятия к Новому году. Как и в прошлом году, пройдут лазерное и фаер шоу, ярмарка, где будут бесплатно раздавать горячие напитки и сладости, детей поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Для более взрослого населения будет организован концерт, который завершится дискотекой. Скорее всего, мероприятия пройдут с 29 по 30 декабря", — поделился праздничной программой Макоев.

Он добавил, что в рамках празднования Нового года во второй раз в Гагре проведут эстафету добра. Ее организовывает Комитет по делам молодежи совместно с молодежной организацией "Апстазаара".

"Суть этой акции заключается в том, что к эстафете добра присоединятся различные деятели нашего района, к примеру, сотрудники Администрации, депутаты Городского Собрания, которые подготовят для детей подарки или пожертвуют какую-то сумму на их покупку. В прошлый раз раздали около 200 подарков", — рассказал Алан Макоев.

Какой же Новый год без праздничной елки. С местом, где именно она будет стоять, еще не определились. Рассматривают два места — гостиница Абхазия или городская площадь, если к этому времени там завершат ремонтные работы.

Организацию концерта взял на себя Отдел культуры Гагрской Администрации, уточнил Макоев, и добавил, что будут приглашены танцевальные и вокальные коллективы, молодые дарования района.

По плану новогодние торжества будут проходить с 18:00 до 22:00.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • сбор урожая
    Сельхоз-перепись

    В Южной Осетии, при поддержке России, будет проведена сельскохозяйственная перепись, заявил премьер Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров (на первом плане), глава МИД России Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян (слева на втором плане) во время встречи в Москве, фото из архива
    Венские встречи

    В Вене состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна по карабахскому конфликту.

  • Конфеты
    "Сладкая" война

    Как сотрудники государственной службы безопасности продуктов питания Армении искали азербайджанские конфеты в ереванском магазине.

  • Латвийский паралимпиец Дмитрий Силов
    Не достоин!

    Латвийский паралимпиец Дмитрий Силов, выигравший золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, не получил от государства ни цента.

  • Поезд едет через заснеженный лес, архивное фото
    Встретимся в суде

    Правительство Литвы обязало государственную компанию "Литовские железные дороги" обратиться в суд по поводу штрафа за разобранное железнодорожное полотно.

  • Женщина смотрит телевизор
    Это покушение!

    Партия социалистов Молдовы назвала предложение Демпартии запретить трансляцию российских СМИ покушением на свободу слова.

  • Душанбе, архивное фото
    Интерес, но!

    Интерес таджикистанцев к вступлению в ЕАЭС плавно снижается, хотя страна остается наиболее реалистичным и мотивированным кандидатом на вступление в союз.

  • Андрей Казанцев. Архивное фото
    Ху из мистер Мирзиёев?

    Проблема восприятия Узбекистана в России состоит в недостаточной осведомленности о стране и ее новом лидере — Шавкате Мирзиёеве.

  • Зона отчуждения Чернобыльской АЭС
    "Чернобыльское" пособие

    Неграждане Эстонии будут получать так называемое "чернобыльское" пособие – соответствующий закон принял парламент страны.

  • сбор урожая
    Сельхоз-перепись

    В Южной Осетии, при поддержке России, будет проведена сельскохозяйственная перепись, заявил премьер Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров (на первом плане), глава МИД России Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян (слева на втором плане) во время встречи в Москве, фото из архива
    Венские встречи

    В Вене состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна по карабахскому конфликту.

  • Конфеты
    "Сладкая" война

    Как сотрудники государственной службы безопасности продуктов питания Армении искали азербайджанские конфеты в ереванском магазине.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Буддистский монах напротив рождественской декорации в Токио
Как готовятся к Новому году и Рождеству в разных странах
Белая медведица из Якутии осваивается в Ленинградском зоопарке
Снежинка из Якутии освоилась в Ленинградском зоопарке
Календарь праздничных и выходных дней
Работа и праздники: календарь на 2018 год

Соцсети

Sputnikabkhazia