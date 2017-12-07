Лазерное шоу, эстафета добра и концерт: Гагра готовится к Новому году

Новогодний праздник для жителей и гостей Гагрского района организует администрация этого района, Отдел культуры и Комитет по делам молодежи.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Лазерное шоу, эстафета добра, концерт и ярмарка войдут в программу празднования Нового 2018 года в Гагре, рассказал корреспонденту Sputnik заведующий отделом по делам молодежи Администрации Гагрского района Алан Макоев.

"Администрация района готовит праздничные мероприятия к Новому году. Как и в прошлом году, пройдут лазерное и фаер шоу, ярмарка, где будут бесплатно раздавать горячие напитки и сладости, детей поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Для более взрослого населения будет организован концерт, который завершится дискотекой. Скорее всего, мероприятия пройдут с 29 по 30 декабря", — поделился праздничной программой Макоев.

Он добавил, что в рамках празднования Нового года во второй раз в Гагре проведут эстафету добра. Ее организовывает Комитет по делам молодежи совместно с молодежной организацией "Апстазаара".

"Суть этой акции заключается в том, что к эстафете добра присоединятся различные деятели нашего района, к примеру, сотрудники Администрации, депутаты Городского Собрания, которые подготовят для детей подарки или пожертвуют какую-то сумму на их покупку. В прошлый раз раздали около 200 подарков", — рассказал Алан Макоев.

Какой же Новый год без праздничной елки. С местом, где именно она будет стоять, еще не определились. Рассматривают два места — гостиница Абхазия или городская площадь, если к этому времени там завершат ремонтные работы.

Организацию концерта взял на себя Отдел культуры Гагрской Администрации, уточнил Макоев, и добавил, что будут приглашены танцевальные и вокальные коллективы, молодые дарования района.

По плану новогодние торжества будут проходить с 18:00 до 22:00.