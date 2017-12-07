16:19 07 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Открытие выставки Герои Отечества. Георгиевская история России. Архивное фото

Российский День Героев Отечества отметят в Абхазии

© Sputnik. Григорий Сысоев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
53 0 0

Консультант представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов рассказал Sputnik о мероприятиях, которые пройдут в Абхазии в российский День Героев Отечества.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В рамках российского Дня Героев Отечества в Абхазии пройдет ряд мероприятий, сказал в интервью радио Sputnik консультант представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов.

В частности 7 декабря в городе Очамчыра проводится лекция, посвященная Дню Героев в Центральной библиотеке.

"При этом, одновременно пройдут лекции, посвященные столетию революции, и откроется выставка, которая отражает все основные события связанные с русской революцией", — добавил Кононов.

Участники теста по истории Великой Отечественной войны в Доме Москвы
© Sputnik. Владимир Бегунов
Успеть за полчаса: абхазские школьники прошли тест по истории ВОВ

9 декабря в честь Дня Героев Отечества пройдет тест по истории России.

"Такие мероприятия проводятся нами с 2016 года, за это время около двухсот человек приняло участие", — подчеркнул Кононов.

Тестирования по истории России пройдут на нескольких  площадках в республике.

"В Сухуме тесты пройдут на трех площадках, это Абхазский Государственный университет, средняя школа №2 имени А. С. Пушкина и Дом Москвы. Также мероприятие пройдет в Гагре в Центральной библиотеке, в Очамчыре в средней школе №2 и в средней школе №1 в городе Ткуарчал", — перечислил Кононов.

Помимо этого, в 14 часов 9 декабря в городе Гал состоится праздничный концерт, посвященный Дню Героев Отечества.

"Приедут несколько коллективов из Адлерского Дома культуры, пройдет мероприятие в Доме культуры Галского района. Мы приглашаем всех желающих принять участие в праздновании Дня Героев Отечества", — сказал Кононов.

День Героев Отечества был установлен 26 января 2007 года по решению Государственной Думы Российской Федерации. Уже через месяц инициативу одобрил Совет Федерации, а в последний день февраля памятная дата была официально утверждена Владимиром Путиным.

В этот праздник в Георгиевском зале Кремля проводится торжественная встреча c Героями Отечества, на которую также приглашаются члены правительства, Совета Федерации и Госдумы. Кроме того, в России в День Героев Отечества граждане поздравляют ветеранов, и проходят праздничные концерты.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • сбор урожая
    Сельхоз-перепись

    В Южной Осетии, при поддержке России, будет проведена сельскохозяйственная перепись, заявил премьер Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров (на первом плане), глава МИД России Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян (слева на втором плане) во время встречи в Москве, фото из архива
    Венские встречи

    В Вене состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна по карабахскому конфликту.

  • Конфеты
    "Сладкая" война

    Как сотрудники государственной службы безопасности продуктов питания Армении искали азербайджанские конфеты в ереванском магазине.

  • Латвийский паралимпиец Дмитрий Силов
    Не достоин!

    Латвийский паралимпиец Дмитрий Силов, выигравший золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, не получил от государства ни цента.

  • Поезд едет через заснеженный лес, архивное фото
    Встретимся в суде

    Правительство Литвы обязало государственную компанию "Литовские железные дороги" обратиться в суд по поводу штрафа за разобранное железнодорожное полотно.

  • Женщина смотрит телевизор
    Это покушение!

    Партия социалистов Молдовы назвала предложение Демпартии запретить трансляцию российских СМИ покушением на свободу слова.

  • Душанбе, архивное фото
    Интерес, но!

    Интерес таджикистанцев к вступлению в ЕАЭС плавно снижается, хотя страна остается наиболее реалистичным и мотивированным кандидатом на вступление в союз.

  • Андрей Казанцев. Архивное фото
    Ху из мистер Мирзиёев?

    Проблема восприятия Узбекистана в России состоит в недостаточной осведомленности о стране и ее новом лидере — Шавкате Мирзиёеве.

  • Зона отчуждения Чернобыльской АЭС
    "Чернобыльское" пособие

    Неграждане Эстонии будут получать так называемое "чернобыльское" пособие – соответствующий закон принял парламент страны.

  • сбор урожая
    Сельхоз-перепись

    В Южной Осетии, при поддержке России, будет проведена сельскохозяйственная перепись, заявил премьер Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров (на первом плане), глава МИД России Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян (слева на втором плане) во время встречи в Москве, фото из архива
    Венские встречи

    В Вене состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна по карабахскому конфликту.

  • Конфеты
    "Сладкая" война

    Как сотрудники государственной службы безопасности продуктов питания Армении искали азербайджанские конфеты в ереванском магазине.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Буддистский монах напротив рождественской декорации в Токио
Как готовятся к Новому году и Рождеству в разных странах
Белая медведица из Якутии осваивается в Ленинградском зоопарке
Снежинка из Якутии освоилась в Ленинградском зоопарке
Календарь праздничных и выходных дней
Работа и праздники: календарь на 2018 год

Соцсети

Sputnikabkhazia