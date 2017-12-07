Российский День Героев Отечества отметят в Абхазии

Консультант представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов рассказал Sputnik о мероприятиях, которые пройдут в Абхазии в российский День Героев Отечества.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В рамках российского Дня Героев Отечества в Абхазии пройдет ряд мероприятий, сказал в интервью радио Sputnik консультант представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов.

В частности 7 декабря в городе Очамчыра проводится лекция, посвященная Дню Героев в Центральной библиотеке.

"При этом, одновременно пройдут лекции, посвященные столетию революции, и откроется выставка, которая отражает все основные события связанные с русской революцией", — добавил Кононов.

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9 декабря в честь Дня Героев Отечества пройдет тест по истории России.

"Такие мероприятия проводятся нами с 2016 года, за это время около двухсот человек приняло участие", — подчеркнул Кононов.

Тестирования по истории России пройдут на нескольких площадках в республике.

"В Сухуме тесты пройдут на трех площадках, это Абхазский Государственный университет, средняя школа №2 имени А. С. Пушкина и Дом Москвы. Также мероприятие пройдет в Гагре в Центральной библиотеке, в Очамчыре в средней школе №2 и в средней школе №1 в городе Ткуарчал", — перечислил Кононов.

Помимо этого, в 14 часов 9 декабря в городе Гал состоится праздничный концерт, посвященный Дню Героев Отечества.

"Приедут несколько коллективов из Адлерского Дома культуры, пройдет мероприятие в Доме культуры Галского района. Мы приглашаем всех желающих принять участие в праздновании Дня Героев Отечества", — сказал Кононов.

День Героев Отечества был установлен 26 января 2007 года по решению Государственной Думы Российской Федерации. Уже через месяц инициативу одобрил Совет Федерации, а в последний день февраля памятная дата была официально утверждена Владимиром Путиным.

В этот праздник в Георгиевском зале Кремля проводится торжественная встреча c Героями Отечества, на которую также приглашаются члены правительства, Совета Федерации и Госдумы. Кроме того, в России в День Героев Отечества граждане поздравляют ветеранов, и проходят праздничные концерты.