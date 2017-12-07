VII съезд Конгресса Абхазо-абазинского народа открылся в Сухуме

В форуме принимают участие представители Абхазо-абазинской диаспоры из многих стран мира.

СУХУМ, 7 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба. VII съезд Всемирного Конгресса Абхазо-абазинского (абаза) народа открылся в Сухуме в четверг 7 декабря.

Участников VII съезда приветствовал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Съезд — это очень значимое событие в деле сплочения абхазо-абазинского народа, считает глава государства.

Он напомнил, что Абхазо-абазинских Конгресс зародился в тяжелое время Отечественной войны народа Абхазии и за время своего существования не мало сделал в укреплении государства и налаживании связей Абхазии с диаспорой, проживающей в различных странах мира.

"Я знаю, что вас беспокоит нахождение путей по укреплению и развитию нашего государства", — сказал президент республики.

Сделано немало, но, учитывая численность абхазо-абазинского народа, необходимо продолжать эту работу, создавать продуманные механизмы сохранения национальной культуры, мировоззрения, считает Президент.

Президент подчеркнул, что где бы ни находились представители абхазо-абазинской диаспоры они должны чувствовать связь с исторической родиной, и государство как и ранее будет поддерживать людей, желающих связать свою судьбу с исторической родиной.

Рауль Хаджимба сказал, что основные задачи Конгресса — развитие культуры, традиций, языка.

Вице-президент Абхазо-абазинского конгресса Сергей Пазов приветствовал делегатов съезда.

"Сегодняшний съезд очень значимое событие. Где бы мы не находились, в России, Турции, Сирии или другой стране, самое важное, чтобы мы сумели сохранить свой язык, культуру и своё мировоззрение", — считает он.

Глава государства считает необходимым усилить работу направленную на возвращение, в том числе молодого поколения представителей диаспоры в Абхазию.

Международная Ассоциация Абхазо-абазинского (абаза) народа была учреждена в самое тяжелое время в современной истории Абхазии в ходе Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году.

В рамках проведения форума планируется изменить структуру руководства Конгресса, создав вместо должности президента и генерального секретаря организации Высший Совет.