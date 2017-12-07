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Вадиму Хинтба вручили благодарственные письма от имени министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского и памятные грамоты Всемирного фонда дикой природы в четверг 7 декабря

Награда за Викторию: жителей Лыхны отметили за поимку леопарда

© Sputnik. Бадри Есиава
В Абхазии
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Переднеазиатского леопарда поймали в Абхазии (17)
19950

Переднеазиатский леопард из российской программы восстановления популяции этого редкого животного, воровавший домашних кур в абхазском селе Лыхны, был пойман местными жителями 15 ноября 2017 года и отправлен в Сочи.

ГУДАУТА, 7 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Вадиму Хинтба и еще нескольким жителям села Лыхны, которые поймали одного из трех переднеазиатских леопардов, выпущенных в Кавказские горы в 2016 году, вручили благодарственные письма от имени министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского и памятные грамоты Всемирного фонда дикой природы в четверг 7 декабря. 

"Хочу выразить благодарность от руководства министерства природных ресурсов в адрес жителей села Лыхны, непосредственно Вадиму Хинтба, который организовал эту работу и за то, что кошка была поймана без причинения вреда", — сказал замдиректора Государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды РФ Рустам Рамаданов.

Вадиму Хинтба вручили благодарственные письма от имени министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского и памятные грамоты Всемирного фонда дикой природы в четверг 7 декабря
© Sputnik. Есиава Бадри
Вадиму Хинтба вручили благодарственные письма от имени министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского и памятные грамоты Всемирного фонда дикой природы в четверг 7 декабря

Он подчеркнул, российские специалисты потратили много сил и около двух лет на подготовку к выпуску этих леопардов на волю и то, что жители Абхазии проявили гуманность по отношению к животному, говорит о почитании кавказских традиций.

Глава Администрации Гудаутского района Руслан Ладария отметил, что появление такого хищника на территории Абхазии, и правда, уникальный и позитивный случай. Он выразил гордость за жителей Лыхны в том, что они справились с таким сложным делом.

"Как было сказано, где-то в горах Кавказа блуждает еще два леопарда и если они попадут к нам, то обещаем поймать их так же в целости и сохранности", — заверил Ладария.

Леопард в селе Лыхны
© Sputnik / Томас Тхайцук
Леопард в селе Лыхны

Директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев признался, что этот случай с леопардом первый на его памяти. Он подчеркнул, что благородство Вадим Хинтба и его соратников — подтверждение трепетного отношения жителей Абхазии к природе.

Вадим Хинтба признался, что не считает себя героем.

Позарился на курицу: как поймали и эвакуировали леопарда из села Лыхны
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба
Курочка убита, леопард уехал, или один день абхазского села Лыхны

"Для меня большая честь участвовать во всем этом. На самом деле, я не считаю себя героем. Считаю, что каждый из нас должен так думать и относиться к нашей кормилице-природе бережно", — сказал он Хинтба.

Самка леопарда Виктория чувствует себя замечательно и находится под наблюдением специалистов Московского зоопарка, Российской академии наук и Центра восстановления леопарда на Кавказе.

"В ближайшее две недели у нас запланировано обследование леопарда. Состояние здоровья замечательное, и все взятые анализы подтверждают отсутствие отклонений в здоровье животного. Если специалисты сделают заключение о том, что Виктория готова к выпуску, то мы с этим медлить не будем", — отметил Рустам Рамаданов и пригласил Вадима Хинтба принять участие в этом событии.

Три переднеазиатских леопарда — самка Виктория, самцы Килли и Ахун были выпущены в дикую природу на Кавказе для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в середине июля 2016 года.

Переднеазиатский подвид леопарда ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии. Однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. В настоящее время на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий.

Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

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Переднеазиатского леопарда поймали в Абхазии (17)



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