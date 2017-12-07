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Брехаловка.

Снимите это немедленно: на сухумскую "Брехаловку" приходила милиция

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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201851

Сбор подписей в поддержку переименования кофейни "Брехаловка" инициировал председатель Республиканского комитета профсоюзов работников культуры Гурам Базба в ноябре 2017 года.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Вывеску на кофейне "Брехаловка" решили снять утром 7 декабря, рассказал корреспонденту Sputnik бариста "Брехаловки" Алексей Саркисян.

Сухумская брехаловка
© Sputnik.
"Брехаловка" раздора: почему хотят переименовать знаменитую кофейню?

"Утром, в районе 10:30 пришел начальник милиции, который сказал, что по указанию администрации города будут снимать вывеску. Но в это время наши клиенты, которые находились здесь начали возмущаться. Они не дали ему снять вывеску с названием "Брехаловка", — сказал он.

По словам Саркисяна, на момент инцидента в кофейне также был один из директоров "Брехаловки" Руслан Андарбуа, который пошел в ОБЭП для дачи показаний.

"На основании подписей Республиканский комитет профсоюзов обратился в Администрацию города о смене названия. Подписей было где-то до сорока. Предложили назвать "У Колоннады", "У Акопа" или "У Тачкума". Но наши клиенты крайне недовольны этим. Они решили создать инициативную группу, которая собирает подписи против смены названия. Вопрос пока на стадии решения", — пояснил Андарбуа.

По словам Андарбуа, сейчас вопрос о смене названия кофейни решает Городское Собрание. Если скажут переименовать, то владельцы готовы снять вывеску самостоятельно.

В администрации Сухума отметили, что решение снять вывеску с названием кофейни было принято согласно письму, которое поступило от Республиканского комитета профсоюзов.

"В обращении было написано, снять вывеску, если она незаконна. А она незаконна. И поэтому я дал указание снять вывеску. Никаких разрешительных документов на такое название у них нет. Милиция вызвала хозяина и дала срок, хозяин обещал снять вывеску. Если хозяин не снимет, то милиция пойдет и сама снимет", – сообщил глава города Адгур Харазия.

В столичной милиции от комментариев пока воздержались, сославшись на то, что им нужно время, чтобы разобраться в ситуации.

"Как только мы соберем все факты, разберемся в деле, то дадим комментарии", — сказал начальник УВД по городу Сухум Зосма Гицба.

Постоянные посетители "Брехаловки" намерены собирать подписи, в поддержку сохранения привычного им названия.

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© Sputnik / Илона Хварцкия / Сария Кварацхелия
Менять или не менять: что думают Сухумчане о смене названия "Брехаловки"

"Нам нравится это название. Все клиенты, которые будут приходить сюда пить кофе, будут оставлять на листах свои подписи против смены названия. Кому помешала "Брехаловка"? – недоумевает постоянный клиент Людмила. – Как бы не назвали, хоть итальянское название, все равно для нас будет "Брехаловкой".

В ноябре 2017 года председатель Республиканского комитета профсоюзов работников культуры Гурам Базба начал сбор подписей в поддержку переименования кофейни "Брехаловка", которая находится в одноименном месте отдыха гостей и жителей Сухума.




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