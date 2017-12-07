Российские новобранцы прибыли на базу ЮВО в Абхазии

Треть новобранцев прошли подготовку в России и имеют военно-учетные специальности, среди которых водители автомобилей и автомобильных кранов.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Около 600 новобранцев осенней призывной кампании прибыли на российскую военную базу Южного военного округа в Абхазии для прохождения службы. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

© Sputnik. Илона Хварцкия В одиночку: военные ЮВО проходят курс интенсивной подготовки

В октябре и ноябре молодые люди призывались военными комиссариатами из Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и Астраханской области.

"Новобранцы заменят военнослужащих соединения, отслуживших установленные сроки и уволенных в запас. В настоящий момент новобранцы осваивают курс общевойсковой подготовки и готовятся к военной присяге", — сказал Астафьев.

Свыше трети вновь прибывших военнослужащих прошли подготовку в России и имеют военно-учетные специальности, среди которых водители автомобилей и автокранов.

По его словам, также в рамках комплектования подразделений базы военнослужащими по призыву в ноябре в соединение прибыли более 250 младших военных специалистов – выпускников учебных центров Минобороны.

"В их квалификацию входят до 30 военно-учетных специальностей, в том числе наводчики-операторы танков Т-72Б3, связисты и специалисты зенитных ракетных комплексов "Стрела-10", — уточнил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Он подчеркнул, что в конце декабря по итогам плановой замены военнослужащих по призыву общая численность личного состава военной базы не изменится.