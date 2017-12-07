Ночью и утром дождь: погода в Абхазии на пятницу

СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в пятницу 8 декабря будет облачно с прояснениями, ночью и утром дождь, днем осадки прекратятся. В предгорьях и горах снег.
Атмосферное давление в норме 764 миллиметров ртутного столба, будет повышаться.
Ветер умеренный 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров.
Температура воздуха ночью +3+8˚С, днем +6+11˚С.
Температура морской воды +13˚С.
Волнение морской воды значительное силой в четыре балла.
Относительная влажность воздуха высокая 70-90%.