Мать застройщика бросила гранату в судебных приставов Сухума

Сотрудники отдела службы судебных приставов Сухума не пострадали во время взрыва на месте незаконного строительства.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Во время посещения объекта незаконного строительства мать застройщика бросила гранату в сотрудников отдела службы судебных приставов по городу Сухум, рассказал корреспонденту Sputnik старший судебный исполнитель Аслан Кмузов.

"Сегодня судебные исполнители решили поехать на место и дать логическое завершение незаконному строительству в Сухуме, по улице Басария, дом 111, которое осуществлялось Андреем Хачатуряном. Застройщика не оказалась на месте, но была его мать Арусяк Хачатурян, которая поначалу не препятствовала сносу, но через минут 10 она бросила в нашу сторону гранату, которая взорвалась недалеко от нас. К счастью, никто физически не пострадал, только один из сотрудников отделался легкой контузией", — сообщил он.

Судебные приставы задержали Арусяк Хачатурян и доставили ее в городской отдел милиции.

"Также мы задержали ее сына Андрея Хачатуряна и доставили в милицию для проведения допроса. Сейчас ведется расследование. Первичный материал собирается", – отметил Кмузов.

15 сентября 2017 года отделом службы судебных приставов было выявлено незаконное строительство в Сухуме по улице Басария, дом 111. Застройщик Андрей Хачатурян попросил судебных приставов дать время на самостоятельный снос строительства, однако позже выяснилось, что конструкция практически не изменилась.

На данный момент отдел службы судебных приставов Сухума полностью завершил демонтаж объекта незаконного строительства.