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Российские военнослужащие во время учений. Архивное фото.

В лесу и горах: военных ЮВО в Абхазии обучают современным средствам разведки

© Sputnik. Кирилл Брага
В Абхазии
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Военнослужащие Южного военного округа(ЮВО) в Абхазии освоили навыки применения современных средств разведки в лесу и горной местности с помощью станций ближней разведки СБР-5 и лазерных приборов разведки ЛПР-2 и других способов.

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. На полигоне Цабал в Абхазии военнослужащих ЮВО обучают применять современные средства разведки в горно-лесистых условиях, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

"В течение недели на полигоне Цабал в условиях горно-лесистой местности военнослужащие будут осваивать различные штатные технические средства, в том числе станции ближней разведки СБР-5 и лазерных приборов разведки ЛПР-2. Особое внимание личного состава на занятиях будет уделяться практическому применению переносных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец", со встроенной навигационной системой "Глонасс", — сказал он.

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Как отметил Астафьев, КРУС "Стрелец" обеспечивает связь и передачу информации, индивидуальную и групповую навигацию, обнаружение, измерение координат и опознавание целей противника и целенаведение. Этот комплекс сопряжен со всеми российскими приборами разведки, наблюдения и прицеливания, а также радиолокаторами и беспилотными летательными аппаратами.

Астафьев сообщил, что на занятиях военнослужащие базы отработают организацию наблюдательных постов, тактику устроения засад и налетов, приемы организации замаскированного ночлега с использованием подручных средств и рельефа местности.

Как добавил полковник, в завершении учений военные на полигоне выполнят нормативы по стрельбе по целям с места и в движении из 12,7-миллиметровых пулемётов, установленных на бронированных разведывательных машинах КамАЗ «Дозор».

В учениях участвуют 300 военнослужащих базы, задействованы около 30 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг".




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