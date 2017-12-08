Хаджимба: памятник миротворцам - символ отношений Абхазии и России

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Памятник российским миротворцам, который будет открыт, станет символом отношений между Абхазией и Россией, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с миротворцами в пятницу 8 декабря.

"Рад видеть вас — тех, кто имел непосредственное отношение ко всем событиям послевоенного периода. Сегодня открывается памятник в честь об этих событиях, о людях, которые были тесно связаны со становлением нашего государства, сложили головы на нашей земле. Погибло 117 воинов-миротворцев", — добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что необходимо, чтобы те, кто приходит к памятнику, помнили об этих ребятах, об усилиях российской стороны, которая решением Совета глав государств СНГ ввела контингент миротворческих сил.

"Долгие годы миротворческие войска несли боевую службу. Она, действительно, была тяжелой. Мы были участниками переговорных процессов, которые проходили по границе на реке Ингур. Помню отношение руководителей, возглавлявших миротворческую миссию, объективность их суждений по всем сложным вопросам, поднимавшимся в ходе переговоров с Грузией", — подчеркнул Хаджимба.

© Sputnik. Илья Питалев Сократ Джинджолия: миротворцы помогли сохранить мир в Абхазии

В 2008 году миссия миротворческих сил была завершена, но этап тесных взаимоотношений на этом не остановился, сказал он.

"Сегодня на территории Абхазии находятся военные базы, пограничные войска, которые способствуют миру и безопасности на нашей территории", — добавил Хаджимба.

Посол России в Абхазии Семен Григорьев рассказал, что памятник российским миротворцам создал скульптор с мировым именем Владимир Суровцев.

Открытие памятника способствует развитию отношений Абхазии и России и отражает тот подход, который существует в обществе в Абхазии к миротворческой миссии, сказал Григорьев.

"Я абсолютно уверен, что это отношение сохранится и в будущем, и к таким памятникам, который мы откроем сегодня, сохранится священное отношение", — подчеркнул посол.

Председатель совета межрегиональной общественной организации "Миротворец" Александр Евтеев отметил, что памятник открывается благодаря личному участию президента Абхазии.

"Без политического решения президента данный памятник не мог появиться в Абхазии. Памятник, это прежде всего напоминание о том, что российские солдаты выполнили свой миротворческий долг, и передали эстафету Российской седьмой военной базе", — заметил Евтеев.

Президент Абхазии подписал Указ, согласно которому "За образцовое выполнение миротворческих задач, по обеспечению безопасности и неприкосновенности государственной границы Республики Абхазия" были награждены орденом Мужества ветераны миротворческих сил Александр Макрушин и Владимир Шульга. Также этот орден получили Сергей Донелюк, Андрей Колотовкин, Игорь Коношенков, Сергей Куроленко, Андрей Питяев, Валерий Радченко, Яков Рязанцев.

"За заслуги перед Республикой Абхазия" автор памятника миротворцам Владимир Суровцев получил от президента Абхазии наручные часы. Также "За заслуги перед Республикой Абхазия" орденом "Ахьдз-Апша" III степени был награжден председатель совета межрегиональной общественной организации "Миротворец" Александр Евтеев. В свою очередь Александр Евтеев вручил президенту Абхазии нагрудный знак миротворцев, как символ боевого братства.