Хаджимба о работе МПК Абхазии и России: возможности будут использованы

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание с членами Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией в Сухуме в пятницу 8 декабря.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Возможности для развития Абхазии, предоставляемые Россией, будут использованы в полной мере, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с Межправительственной комиссией по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией в пятницу 8 декабря.

"Мы благодарны России за ее внимание к Абхазии. Все мероприятия, которые предусмотрены, к следующему году будут так же активно реализовываться, и объемы средств, которые предоставлены, как возможность для развития Абхазии, для будут в полной мере использованы", — сказал Хаджимба.

Президент отметил, что сотрудничество между двумя странами в социально-экономической области способствует развитию Абхазии, но, добавил Хаджимба, в перспективе можно будет решить задачи более узкого направления деятельности.

Полезным для обеих стран могло бы стать взаимодействие в области курортологии, считает президент.

"Насколько мне известно, в России практически нет реабилитационных центров. Абхазия готова в этом направление работать, и, если такие возможности будут предоставлены, думаю, это будет полезно для наших стран", — подчеркнул Хаджимба.

Вице-премьер России Александр Хлопонин сказал, что Межправкомиссией проделана огромная работа, и никаких проблем в работе нет.

"Я думаю, что у нас нет никаких непонятных вопросов. Более того, в основе наших решений лежат поручения, которые даны президентом России после вашей совместной встречи. Безусловно, все будет выполнено", — подчеркнул Хлопонин, обращаясь к Хаджимба.

Он обратил внимание на то, что за 2017 год в Абхазии произошло много изменений в инфраструктурных и социальных объектах. Объем ввода в эксплуатацию объектов идет в ускоренном темпе, изменилось качество работ. В этом большая заслуга руководства Абхазии, подчеркнул российский вице-премьер.

Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам комплексный план социально-экономического развития Абхазии.