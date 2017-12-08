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Памятную доску в честь ученого Хухутба Бгажба установили в Сухуме

Памятную доску открыли на доме в Сухуме, где жил ученый Хухут Бгажба

© Sputnik. / Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Хухут Бгажба – доктор филологических наук, академик Академии наук Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, заслуженный деятель науки.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. На фасаде дома по улице Чочуа в Сухуме, где жил доктор филологических наук Хухут Бгажба, открыли памятную доску в пятницу 8 декабря.

На открытии памятной доски присутствовали ученые, общественные деятели, родственники ученого. Директор Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Арда Ашуба отметил огромный вклад Хухута Бгажба в изучение абхазского языка и литературы.

"Хухут Соломонович с 19 лет и до последних дней жизни посвятил науке. Он на научной основе стал изучать произведения первых абхазских писателей. По созданным им тогда работам обучаются в школе, в высших учебных заведениях и все кто идет по пути соискания ученых степеней в литературоведении, языкознании", — подчеркнул директор АбИГИ.

Литературовед Василий Авидзба отметил, что открытие памятной доски Хухуту Бгажба — важное и радостное событие.

"Хухут Бгажба был знатоком филологии в широком смысле слова, он изучал, язык, литературу, фольклор. Первая его книга вышла в 1933 году", — подчеркнул он.

Авидзба напомнил, что Хухут Бгажба возглавлял Союз писателей, был директором Абхазского института гуманитарных исследований на протяжении многих лет.

"Хухут Бгажба посвятил научные статьи не только таким видным деятелям абхазской литературы как Дмитрий Гулиа, Самсон Чанба, но и другим представителям национальной литературы. Также он выпустил около 10 сборников абхазских сказок на русском языке", — сказал Василий Авидзба.

Автором памятной доски стал скульптор Тимур Кайтан.

Хухут Бгажба – доктор филологических наук, академик Академии наук Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, заслуженный деятель науки Абхазии и Грузии. Творческую и научную деятельность начал с 1933 года с выходом его "Краткого очерка современной абхазской литературы", положившего начало абхазской литературной критике и литературоведению. Хухут Бгажба автор более 200 работ, в том числе и 12 монографий, посвященных важным проблемам абхазского языка, литературы и фольклора. Ушел из жизни ученый в 2000 году.




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