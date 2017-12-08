Мусса Экзеков возглавил Ассоциацию абхазо-абазинского народа

СУХУМ, 8 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба. Мусса Экзеков единогласно избран председателем Высшего Совета Ассоциации Всемирного Конгресса Абхазо-абазинского народа. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Геннадий Аламиа.

Это первые выборы руководящего состава Ассоциации за 25 лет его существования. При этом был изменен Устав организации, и вместо должности президента создан Высший Совет. Должность генерального секретаря, по которой также будут проведены выборы, отныне будет называться — исполнительный секретарь.

"На должность главы Высшего Совета не было альтернативы, все единогласно поддержали кандидатуру Муссы Экзекова", — сказал Аламиа.

Сам Геннадий Аламиа не будет выставлять свою кандидатуру на должность исполнительного секретаря.

Бывший председатель Конгресса Абхазо-абазинского (абаза) народа Тарас Шамба будет почетным президентом организации.

Международная Ассоциация Абхазо-абазинского (абаза) народа была учреждена в самое тяжелое время в современной истории Абхазии в ходе Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году.

Мусса Экзеков — руководитель программы "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков, полевые исследования и архивные материалы". На протяжении 15 лет он оказывает финансовую поддержку около 40 спортивным секциям по вольной борьбе в республике, помогает детям-инвалидам и ветеранам Отечественной войны народа Абхазии.