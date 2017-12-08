Инар Гицба избран секретарем Ассоциации Абхазо-абазинского народа

СУХУМ, 8 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба. Инар Гицба избран исполнительным секретарем Ассоциации Абхазо-абазинского народа в пятницу 8 декабря.
"Я точно знаю, что он будет отрабатывать поставленные задачи 24 часа в сутки, я предлагаю поддержать его кандидатуру", — сказал избранный председатель Высшего Совета Ассоциации Мусса Экзеков.
Помимо Инара Гицба, на место исполнительного секретаря организации был предложен Сонер Гогуа. Его кандидатуру представил бывший генеральный секретарь организации Геннадий Аламиа.
Однако Сонер Гогуа отказался от участия в выборах в качестве кандидата и поддержал кандидатуру Инара Гицба.
Инар Гицба родился в городе Ткуарчал 28 апреля 1985 года. В 2002 году окончил Гагрский "Башаран-колледж". С 2003 по 2007 годы — студент Гданьского Государственного университета (Польша) факультета "Политология", специальность "Международные отношения".
С 2008 по 2012 годы — научный сотрудник отдела геополитики Центра стратегических исследований при президенте РА.С 2012 года — начальник отдела Турции и Ближнего Востока МИД РА.С 2014 по 2017 годы Инар Гицба работал полномочным представителем Республики Абхазия в Турции