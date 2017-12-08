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Инар Гицба

Инар Гицба избран секретарем Ассоциации Абхазо-абазинского народа

© Sputnik.
В Абхазии
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VII съезд Всемирного Конгресса Абхазо-абазинского (абаза) народа открылся в Сухуме в четверг 7 декабря.

СУХУМ, 8 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба. Инар Гицба избран исполнительным секретарем Ассоциации Абхазо-абазинского народа в пятницу 8 декабря.

"Я точно знаю, что он будет отрабатывать поставленные задачи 24 часа в сутки, я предлагаю поддержать его кандидатуру", — сказал избранный председатель Высшего Совета Ассоциации Мусса Экзеков.

Мусса Экзеков
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мусса Экзеков возглавил Ассоциацию абхазо-абазинского народа

Помимо Инара Гицба, на место исполнительного секретаря организации был предложен Сонер Гогуа. Его кандидатуру представил бывший генеральный секретарь организации Геннадий Аламиа.

Однако Сонер Гогуа отказался от участия в выборах в качестве кандидата и поддержал кандидатуру Инара Гицба.

Инар Гицба родился в городе Ткуарчал 28 апреля 1985 года. В 2002 году окончил Гагрский "Башаран-колледж". С 2003 по 2007 годы — студент Гданьского Государственного университета (Польша) факультета "Политология", специальность "Международные отношения".

С 2008 по 2012 годы — научный сотрудник отдела геополитики Центра стратегических исследований при президенте РА.С 2012 года — начальник отдела Турции и Ближнего Востока МИД РА.С 2014 по 2017 годы Инар Гицба работал полномочным представителем Республики Абхазия в Турции




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