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Открытие памятника миротворцам

Памятник миротворцам открыли в Сухуме

© Sputnik. Зафас Гамгия
В Абхазии
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Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации выполняли миротворческую миссию в Республике Абхазия с 1994 по 2008 год в составе Коллективных сил по поддержанию мира.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Амра Амичба. Памятник миротворцам открыли на Набережной Сухума в пятницу 8 декабря.

Памятник установлен по инициативе межрегиональной общественной организации Совет ветеранов миротворческих сил локальных войн и вооруженных конфликтов "Миротворец". Проект произведен и установлен народным художником России Владимиром Суровцевым.

Право открыть памятник предоставили Герою Абхазии, генерал-лейтенанту Вячеславу Эшба и председателю Совета общественной ветеранской организации "Миротворец" генерал-лейтенанту Александру Евтееву.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подчеркнул, что воздвигнутый в столице памятник миротворцам – это часть новейшей истории республики, символ нерушимости дружбы между Россией и Абхазией.

Заседание Межправкомиссии
© Sputnik. Илона Хварцкия
Хаджимба о работе МПК Абхазии и России: возможности будут использованы

"В послевоенной хронике приобрело особое значение событие, произошедшее 14 мая 1994 года, когда Грузия и Абхазия подписали в Москве Соглашение о прекращении огня и разъединении сил. Сложные переговоры по достижению данного решения проходили под руководством Специального посланника Генерального секретаря ООН. Однако значительную роль в правовом, военном и политическом урегулировании данного вопроса сыграла Российская Федерация. И в конечном итоге, стороны договорились о развертывании Коллективных сил по поддержанию мира. Основное, тяжкое бремя ответственности за реализацию принятых решений легло на плечи российских миротворцев, с честью и достоинством выполнивших возложенную на них миссию", — сказал Хаджимба.

Глава государства отметил, что благодаря российским миротворцам не возобновились военные действия.

Открытие памятника миротворцам
© Sputnik. Зафас Гамгия
Открытие памятника миротворцам

"Грузинские политики делали все, чтобы приостановить мандат миротворческих сил, вынудить Россию вывести их из зоны конфликта, под предлогом того, что они нарушают установленный миротворческий формат. Но, несмотря на провокации, Россия успешно выполнила свой миротворческий долг", — сказал президент Абхазии. — Грузия всячески пыталась скрыть от мировой общественности, что гибель миротворцев была напрямую связана с деятельностью бандформирований, засылаемых из-за Ингура, негласно поощрявшихся грузинским руководством. Сегодня мы отдаем дань памяти и глубокого уважения всем, кто, достойно неся службу в составе миротворческих сил, не пощадил себя во имя мира и спокойствия.

Открытие памятника миротворцам
© Sputnik. Гамгия Зафас
Открытие памятника миротворцам

Мы выражаем глубокую признательность отцам и матерям, воспитавшим отважных воинов, доблестных защитников Отечества! Пусть крепнет дружба между народами России и Абхазии! Пусть этот величественный обелиск станет еще одним ярким проявлением нашего миролюбия и взаимоуважения! Вечная память миротворцам, проложившим путь к миру и созиданию в нашей стране.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Хлопонин выразил благодарность руководству и народу Абхазии за память о миротворцах.

"Сегодняшнее событие знаковое во всех смыслах. То, что памятник миротворцу стоит рядом с памятником воинам, защищавших нашу родину в Великой Отечественной войне, где наши с вами отцы и деды плечом к плечу сражались с фашистским игом, безусловно, очень важное и знаковое событие. Эти военнослужащие Герои России действительно являются символом мира и гарантии мира на земле. Низкий поклон жителям Абхазии за эту память", — сказал Хлопонин.

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации выполняли миротворческую миссию в Республике Абхазия с 1994 по 2008 год в составе Коллективных сил по поддержанию мира.




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