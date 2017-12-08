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Награждение Вадима Хинтба

Хлопонин лично поблагодарил жителя Лыхны за поимку леопарда

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Переднеазиатский леопард из российской программы восстановления популяции этого редкого животного, воровавший домашних кур в абхазском селе Лыхны, был пойман местными жителями 15 ноября 2017 года и отправлен в Сочи.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Председатель Попечительского совета АНО "Центра Природы Кавказа", российский вице-премьер Александр Хлопонин вручил Вадиму Хинтба, поймавшему переднеазиатского леопарда Викторию, благодарственное письмо и фигуру леопарда ручной работы в пятницу 8 декабря.

"Вы знаете, какое внимание президент Российской Федерации Владимир Путин уделяет вопросам экологии, сохранения природы и редких видов животных. Один из таких проектов – это реабилитация переднеазиатского леопарда. Животные, наверное, лучше понимают, что между нашими странами границ не существует, это все формально, и наша "девочка" Виктория перебежала на территорию Абхазии", — сказал Александр Хлопонин.

Он подчеркнул, что в Абхазии есть такие люди, как Вадим Хинтба, которые отнеслись к уникальному животному с уважением, благодаря чему самка леопарда возвращена в Центр восстановления леопарда на Кавказе.

Леопард в селе Лыхны
© Sputnik / Томас Тхайцук
Это Виктория: история "президентского" леопарда и абхазских крестьян

"Это, конечно, не Виктория, но очень похожа на нее", — пошутил Хлопонин, вручая от "Центра природы Кавказа" фигурку леопарда Вадиму Хинтба.

Три переднеазиатских леопарда — самка Виктория, самцы Килли и Ахун были выпущены в дикую природу на Кавказе для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в середине июля 2016 года.

Награждение Вадима Хинтба
© Sputnik / Илона Хварцкия
Награждение Вадима Хинтба

Переднеазиатский подвид леопарда ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии. Однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. В настоящее время на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий.

Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).




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