Минздравы Абхазии и России обсудили вопросы медстрахования и льгот

Перед началом очередного заседания межправительственной комиссии в Министерстве здравоохранения Абхазии состоялась рабочая встреча министра здравоохранения Тамаза Цахнакия со статс-секретарем, заместителем министра здравоохранения России Дмитрием Костенниковым и помощником министра Анатолием Гулиным.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Амра Амичба. Детали реализации российско-абхазских соглашений об обязательном медицинском страховании граждан России в республике и лекарственном обеспечении льготных категорий граждан России постоянно проживающих в Абхазии обсудили на рабочей встрече Тамаз Цахнакия, Дмитрий Костенников и Анатолий Гулин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии.

"По лекарственному обеспечению мы активно занимаемся доработкой регистра инвалидов и заявки по медикаментам в Минздрав России, периодически проводя рабочие встречи с российскими коллегами. Эти аспекты должны быть урегулированы к концу текущего месяца. Программное обеспечение уже установлено, доктора на местах в поликлиниках занимаются вводом данных, — отметил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия. — Между тем, население, в частности, льготные категории, очень ждут получения медикаментов, в оперативном порядке приводя в порядок документы по инвалидности, обменивая российские паспорта с истекшим сроком действия. Кроме того, своевременный обмен паспортов крайне важен и в реализации соглашения по ОМС".

В ходе визита Дмитрий Костенников и Анатолий Гулин в сопровождении Тамаза Цахнакия посетили Республиканскую больницу, психиатрический и туберкулезный диспансеры, восстановленные в рамках освоения российской финансовой помощи.