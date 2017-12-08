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Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии

Пограничники РФ в ноябре задержали 15 человек на границе Абхазии с Грузией

© Sputnik. Сергей Пятаков
В Абхазии
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Задержанные за попытку незаконно пересечь границу были переданы для проведения дальнейших процессуальных действий в компетентные органы Республики Абхазия.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. В ноябре 2017 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия в пунктах пограничного пропуска выявлено более 15 лиц, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу по недействительным документам. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России в Абхазии

"В ходе проведения первичной проверки установлено, что документы, предъявленные указанными лицами, имели признаки подделки. Данные лица установленным порядком были переданы для проведения дальнейших процессуальных действий в компетентные орган

Республики Абхазия", — отмечается в сообщении.

В случае выявления неисправностей в документах на право пересечения государственной границы, их отсутствия, при необходимости пересечения государственной границы, решение о пропуске или непропуске через государственную границу принимает Служба государственной безопасности Республики Абхазия.

Причастные к изготовлению, сбыту и использованию недействительных документов, а также лица, пытающиеся незаконно пересечь государственную границу Абхазии, подлежат ответственности, в соответствии с Уголовным и Административным Кодексами Республики Абхазия. (Статья 324. УК РА "Незаконное пересечение Государственной границы Республики Абхазия", статья 330. УК РА "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

Совместный пограничный контроль в пунктах пропуска через абхазско-грузинскую государственную границу осуществляется в соответствии с положениями Закона Республики Абхазия "О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия" от 01 апреля 2016 года, Постановлениями Кабинета министров Республики Абхазия от 25 сентября 2012 года.




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