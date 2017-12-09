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Тестирование по истории России

Тест на Россию: жители Абхазии проверили знания в День Героев Отечества

© Sputnik.
В Абхазии
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Темы:
Россотрудничество в Абхазии (39)
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Тестирование по истории России прошло в Сухуме в Абхазском государственном университете, в средних школах городов Очамчыра, Ткуарчал и Гагра.

СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Амр Амичба. Тестирование по истории России провело Россотрудничество в День Героев Отечества, который отмечается ежегодно в Российской Федерации 9 декабря.

Более 90 студентов первого и второго курсов исторического факультета Абхазского госуниверситета решили принять участие в тестировании по истории России.

По словам преподавателя истории Илоны Агрба, вопросы тестов рассчитаны как на вузовскую программу, так и на общую эрудицию студентов.

"На первом курсе, например, еще не изучают историю России. Но первокурсники решили испытать себя, надеясь на свой школьный багаж знаний. Я просмотрела тест, вопросы затрагивают историю России начиная с древнейших времен и до сегодняшнего дня. Тот, кто читает СМИ, смотрит телевизор, разбирается в современных реалиях, безусловно, ответит, — сказала Агрба. — Признаюсь, я для себя не смогла ответить на вопросы связанные со спортом, так как не разбираюсь в нем".

Студент второго курса исторического факультета Алеко Буава, узнав, что в АГУ проводят тестирование, пришел выяснить, насколько он хорошо знает историю России.

"Проверю свои знания. 40 минут дается на 40 вопросов, думаю, успею, — высказал уверенность студент. – По окончании вуза хочу работать по специальности. Не скажу, что пойду преподавать историю, но в этой области останусь".

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В отличие от него, студентка первого курса исторического факультета Елена Семененко отметила, что обязательно пойдет преподавать историю в школе села Псху.

"У нас там мало учителей. Я собираюсь отучиться и уехать обратно в родное село", — сказала студентка. – Пройду тест, не знаю, как смогу ответить, результаты все покажут".

Консультант представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов рассказал, что 9 декабря в честь Дня Героев Отечества помимо АГУ тест по истории России пройдет в школах Очамчыры, Ткуарчала и Гагры.

"Такие мероприятия проводятся нами с 2016 года, за это время около двухсот человек приняло участие", — подчеркнул Кононов.

Как отметил Дмитрий Кононов, для участников тестирования, которые проявят лучшие результаты, будут организованы учебно-образовательные, культурно-ознакомительные поездки в Москву, Казань и другие города России.

День Героев Отечества был установлен 26 января 2007 года по решению Государственной Думы Российской Федерации. Уже через месяц инициативу одобрил Совет Федерации, а в последний день февраля памятная дата была официально утверждена Владимиром Путиным.

В этот праздник в Георгиевском зале Кремля проводится торжественная встреча c Героями Отечества, на которую также приглашаются члены правительства, Совета Федерации и Госдумы. Кроме того, в России в День Героев Отечества граждане поздравляют ветеранов, и проходят праздничные концерты.

Темы:
Россотрудничество в Абхазии (39)



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