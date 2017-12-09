9 декабря 1992 года: Ардзинба написал письмо конгрессмену Тому Лентосу

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

В письме председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба сопредседателю комиссии по правам человека конгресса США Тому Лентосу говорится, что представитель конгресса США Марджори Феррар имел возможность на месте ознакомиться с многочисленными фактами нарушений прав человека грузинской стороной.

"Мы готовы рассматривать организацию непредставленных наций и народов в качестве посредников в деле прекращения огня на всей территории Абхазии", — говорится в письме.

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