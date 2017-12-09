Смешные архаизмы и неожиданные вопросы: как прошла лекция по Далю

О том, как разговаривал простой народ во времена Пушкина и Даля, и почему роман Пастернака называется "Доктор Живаго", рассказала ученикам столичных школ руководитель Русского культурного центра Наталья Каюн.

Сария Кварацхелия, Sputnik.

В литературной гостиной Русского культурного центра в Сухуме профессор Наталья Каюн продолжает цикл лекций для учеников столичных школ. Очередная лекция была посвящена "Толковому словарю живого великорусского языка" Владимира Даля.

"Толковый словарь – это главное творение Даля. Толковый означает, что он толкует значение слов. Происхождением же их он мало интересуется. Однако во времена Даля не говорили слова "живого", а говорили "живаго". И если вы прочтете роман Пастернака "Доктор Живаго", то вы поймете, почему писатель выбрал такую фамилию. Просто он имел в виду героя всегда живого", – с такого лирического отступления начала свою лекцию Наталья Каюн.

После недолгого введения в курс лекции, Каюн приступает к биографии Владимира Даля.

"Когда мы говорим о Дале, то нужно сказать, что атмосфера в его семье очень способствовала его развитию. Он получил прекрасное домашнее образование. А как же Даль пришел к тому, что он начал собирать слова? – задается вопросом лектор и сама же отвечает. – Тогда на литературном русском языке говорили только дворяне. А крестьяне владели только простым русским языком. И вот однажды Даль услышал от ямщика слово "замалаживает" и начал записывать".

Ученики, как губка впитывали в себя слова лектора, которая говорила о тех вещах, о которых они еще не слышали. А архаизмы, которые были в обиходе во времена Даля, и которыми ловко пользовалась

Наталья Каюн, лишь только обостряли их любопытство.

"Даль по воле случая участвовал в русско-турецкой войне. Он там опять-таки общался с солдатами и офицерами, которые были выходцами из простонародья. Даль записывал за ними слова. Уже тогда, в молодом возрасте, он понимал, что когда-нибудь ему эти записи пригодятся", – отметила Каюн.

После того, как закончилась военная карьера Даля, как рассказала лектор, Даль начал служить в Оренбурге при губернаторе.

"С каким произведением Пушкина был связан город Оренбург?" – неожиданно для всех спрашивает Наталья Каюн.

Немного растерявшиеся школьники быстро собирают мысли в кулак и почти хором отвечают "Капитанская дочь". Наталья Каюн своих юных слушателей довольно обводит взглядом.

"Нужно сказать, что Пушкин и Даль были в дружеских отношениях. Пушкин очень интересовался лингвистическими находками Даля. Однажды он услышал слова "выползина". Что такое выползина? – снова ищет ответ у учеников, но так и не получив его, сама же отвечает. – Это шкурка насекомого, из которого оно выползает. Так вот, позже Пушкин так называл свои вещи".

В конце лекции Наталья Каюн решила сама ответить на вопрос, который заставил школьников одновременно и покраснеть и хохотать.

"Многих интересует, включил ли Даль в свой толковый словарь бранные слова. Нет, он был очень воспитанным и бранные слова не включил", – с улыбкой констатировала она.

После лекции Наталья Каюн достала словарь Даля "Пословицы и поговорки русского народа" и дала своим юным слушателям почитать вслух.

Школьники ловко продемонстрировали технику чтения, которую оценила чуткий лектор. Однако такие диковинные слова, "козлодер", "фифик", "хухря", "рынтик" их очень рассмешили.