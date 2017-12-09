Ограбили здание Госинспекции по маломерным судам Абхазии

СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В здании Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Министерства по чрезвычайным ситуациям республики произошло ограбление, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС республики.

"Один из сотрудников пришел на работу и увидел, что внутренние двери поломаны. Прибывшие сотрудники ГИМС, при визуальном осмотре определили, что украдены компьютеры", — отмечает пресс-служба.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Гурам Псардия, зайдя в свой кабинет, обнаружил пропажу медали "За Отвагу", полученную за участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Предоставлено пресс-службой МЧС Абхазии Первые кадры после ограбления здания Госинспекции по маломерным судам Абхазии

"После того, как сотрудник ГИМС увидел, что здание подверглось ограблению, он вызвал сотрудников собственной безопасности МЧС и позвонил в милицию. На месте работают сотрудники собственной безопасности МЧС и следователи УВД города Сухум", — подчеркнули в пресс-службе МЧС.

Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) Министерства по чрезвычайным ситуациям расположена на набережной Махаджиров в Сухуме.