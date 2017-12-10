Абхазия глазами итальянцев: как привлечь иностранного туриста

О том, как в Абхазии адаптировалась итальянская семья, с какими трудностями они столкнулись, и в чем они видят развитие туризма в Абхазии, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Сухуме живет небольшая итальянская семья, которая состоит из главы семейства Флавио де Марки, его супруги Юлий Колинчак и их маленькой дочки Авроры-Виктории. Год назад, продав другу свой бизнес в Камбодже, Флавио с супругой и дочерью решили приехать в Абхазию и обосновать здесь новое дело.

"Не знаю, как это у других иностранцев, но для итальянцев атмосфера плюс-минус одинаковая, что в Италии, что здесь. Нам несложно было привыкнуть", – признается Флавио.

Почему Абхазия?

Флавио и Юлия до своего переезда уже бывали в Абхазии. В качестве туристов. Еще тогда они увидели много общего между Италией и Абхазией.

© Sputnik / Томас Тхайцук Итальянцы в Абхазии

"Но не только это нас заставило подумывать о переезде. Климат, например, здесь вообще обалдеть, — с легким итальянским акцентом говорит Флавио. – Если сравнивать климат, то в Италии сейчас идет снег, здесь же погода отличная. Увидели много похожих вкусов".

По словам итальянца, первый вопрос, который супругам стали задавать в Абхазии: "Почему Италию променяли на Абхазию?"

"Почему Абхазия – это длинная история, которая началась давно, – с улыбкой говорит он. – Мы планировали и раньше приехать, но два года назад уехали в Камбоджу. Тогда мы отложили Абхазию на второй план. Но вот спустя два года мы все-таки приехали в Абхазию. Здесь нас уже ждали наши друзья".

Первые шаги

Летом 2017 года сняли помещение для ресторана. Флавио и Юлия бок о бок трудятся на кухне.

"На счет бюрократической стороны, то есть открытия ресторана, проблем не было. Готовить документы здесь намного легче, чем в Италии. Практически никаких проблем не было, и в течение трех дней документы были готовы. А если есть у тебя здесь друзья, то намного легче преодолеть все те барьеры, которые неизбежно встречаются. Благодаря нашим друзьям нам легко здесь было организовать свои первые шаги", — рассказывает Флавио.

В ресторане клиентов хоть отбавляй. По словам супругов, они легко смогли представить в Абхазии итальянскую кухню.

"Так как здесь многие блюда были уже известны, то мы смогли быстро наладить контакт с абхазскими клиентами. Хоть здесь и много традиционалистов, но все равно итальянскую кухню приняли хорошо", — присоединяется к беседе Юлия.

Карбонара со сливками и кофе по-восточному

Однако без определенных трудностей не обошлось. В Абхазии европейская кухня, особенно итальянская, пользуется популярностью, но на свой лад и вкус.

© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения Ризотто и инжир в карамели: подарок Абхазии от шеф-повара из Италии

"Здесь мы столкнулись с небольшими трудностями по некоторым блюдам. Люди здесь привыкли к импровизации итальянских блюд, то есть привыкли к итальянским блюдам, так как здесь их готовили. Например, карбонара. Здесь в блюдо добавляют сливки и помидоры, которые категорически туда не идут", — удивляется профессиональный повар Юлия.

За шесть месяцев работы трудности возникли не только с пастой, но и кофе. В Абхазии самый любимый напиток – кофе. По-восточному. Многие по привычке или по незнанию приходили к итальянцам и заказывали кофе по-восточному.

"Кто у нас впервые, спрашивают кофе по-турецки, а кто у нас постоянный клиент, уже знает, что у нас кофе по-восточному нет, но зато у нас есть похожие "Мокко", "Наполитано". Радуют те, кто приходит и уже правильно произносит названия. Радует, что люди узнали о нас и часто приходят на итальянский кофе", – говорит Флавио.

Флавио и Юлии пришлось не только "переучивать" абхазского клиента, но самим немного подстраиваться под него.

"Нам пришлось экспериментировать с некоторыми блюдами, так как очень много запросов на острое. Здесь очень любят все острое. Мы ввели новые виды пиццы с аджикой, добавляем аджику в некоторые виды соусов. Во вкусовых качествах Абхазия очень похожа на юг Италии. Там людям тоже очень нравится все пикантное", — смеется итальянец.

Мало туристов

Так как Абхазия маленькая, и туристов сюда приезжает не так много, единственную проблему, которую видят в Абхазии Флавио и Юлия – невозможность дальше развиваться.

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"Нет таких клиентов, чтобы можно было расширяться. Пока еще мало иностранцев приезжает сюда. Например, в Камбодже, где мы были раньше, иностранцев было больше, чем в Абхазии. Там мы больше ориентировались на туристов. Здесь мы больше работаем с местными жителями", – поясняет Юлия.

По мнению итальянской пары, Абхазия закрытая страна. Она не может завлечь иностранные инвестиции.

"Пока это все в разработке. Надеемся, в будущем начнутся вливания инвестиционные, что многие иностранцы увидят здесь будущее. А пока здесь все очень закрыто. Помощь в малом бизнесе, банковские кредиты на начальном этапе. Будущее мы видим за молодежью, которая уже ездила за границу, видела там, как устроено все, которая может воспользоваться зарубежным опытом и может предложить что-то новое, современное", – считает Флавио.

Чтобы привлечь туриста, по мнению Юлии, нужно в первую очередь поднимать сервис.

"Нужно цену сочетать с качеством. В других странах по той же цене предлагают очень хороший сервис, – говорит она. – Вот, например, Хорватия очень похожа на Абхазию. Но только хорваты сделали большой акцент на сервис, они даже украли много туристов у Италии. Потому что хорваты за низкую цену дают хороший сервис".

В Абхазии хорошая стоматология, подхватывает слова супруги Флавио, на которой нужно делать акцент.

"Хорватия тоже на этом выиграла. Туда едут практически все лечить свои проблемы. Нужно много чего восстанавливать. Это нелегко. Похожая ситуация была в Камбодже. Но туда приехали китайцы, которым разрешили взять на несколько десятилетий землю в аренду. Китайцы вложили туда свои деньги, построили хорошую инфраструктуру", — констатирует он.

Сейчас Флавио и Юлия ищут новое место для своего ресторана. Собираются переезжать на набережную, где поток людей намного больше.