Встретили как героя: Леон Капба вернулся в Абхазию после "Ты супер! Танцы"

Сария Кварацхелия, Sputnik

— Ну где же поезд?— с волнением в голосе и, покусывая нижнюю губу, спрашивает одноклассница Леона Валерия Бобуа.

Валерия приехала на Сухумский железнодорожный вокзал с многочисленной делегацией жителей Очамчиры, чтобы встретить участника международного проекта "Ты супер! Танцы" Леона Капба.

Она специально к приезду своего друга подготовила коробку с его любимыми конфетами.

"Я учусь с Леоном в одном классе. Все мы очень ждем его возвращения. Очень скучаем", — признается Валерия.

По ее словам, встречать Леона приехали на Сухумский вокзал его друзья, родственники и просто те, кто на протяжении нескольких месяцев с трепетом следил за его выступлениями на сцене.

© Sputnik / Илона Хварцкия Приезд Леона Капба

Из далека доносится звук прибывающего поезда. Вагоны быстро проносятся мимо. Леон в самом первом. Толпа фанатов с подарками и шарами быстро устремляется туда. Еще минута и Леон спустился к свои друзьям, которые едва не задушили его в объятьях.

После того как страсти немного поутихли, вступают барабанщики. Леон быстрым движением, как и во время своего первого выступления на "Ты супер! Танцы", выбирает девушку из группы поклонниц и начинает танцевать лезгинку прямо на перроне. Желающие потанцевать с абхазской звездой выстраиваются в очередь. Такое импровизированное выступление завершают танцы под свист и горячие аплодисменты.

© Sputnik / Илона Хварцкия Приезд Леона Капба

Директор школы-интерната Лора Микая сделала Леону подарок – гироскутер, о котором он уже давно мечтал.

"Это очень классно! – не сдерживает эмоции танцор. – Я рад тому, что у меня есть такие друзья, которые всегда будут со мной".

К Леону с красными от смущения щеками подходит его младший брат Руслан с футбольным мячиком, Руслан решил, что это будет самый практичный подарок, так как Леон увлекается футболом.

© Sputnik / Илона Хварцкия Приезд Леона Капба

Как признался Леон Капба, он не расстроен, что не прошел в финал шоу.

"Я не жалею. Сейчас вернулся в Абхазию и буду продолжать. На будущее хочу участвовать во всех возможных конкурсах", — поделился планами он.

В Очамчыре все с трепетом следили за Леоном и очень ждали его возвращения. Как призналась директор Лора Микая, приехать на вокзал хотели все ученики школы.

"Конечно, мы ждали его попозже. Но мы все так его ждали, так по нему скучали! Леон очень добрый и дружелюбный мальчик, – с улыбкой говорит директор. – Вся школа хотела приехать встречать Леончика. Но, к сожалению, такой возможности не было. Но мы следили за каждым его выступлением. Леон — наш герой, несмотря на то, что он дальше не прошел".

Микая уже намерена проводить все школьные и городские мероприятия с восходящей звездой. Полный энергии и обаяния Леон Капба с широкой улыбкой поблагодарил всех, кто пришел его поддержать, и отметил, что лишь только благодаря поддержке соотечественников он добился высоких результатов.