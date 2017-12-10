Погода в Абхазии на понедельник: ночью и утром дождь

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. В понедельник, как сообщают синоптики, в Абхазии ожидается облачность с прояснениями, ночью и утром дождь, днем осадки прекратятся. В предгорьях — мокрый снег, в горах — снег.
Атмосферное давление в норме 763 миллиметров ртутного столба, будет повышаться.
Ветер умеренный 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +3+8˚С, днем +8+13˚С.
Температура морской воды +13˚С.
Волнение морской воды умеренное от одного до четырех баллов.
Относительная влажность воздуха высокая 60-80%.