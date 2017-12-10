Погода в Абхазии на понедельник: ночью и утром дождь

В понедельник, из-за прохождения холодного атмосферного фронта Скандинавского циклона, на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается неустойчивая погода, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. В понедельник, как сообщают синоптики, в Абхазии ожидается облачность с прояснениями, ночью и утром дождь, днем осадки прекратятся. В предгорьях — мокрый снег, в горах — снег.

Атмосферное давление в норме 763 миллиметров ртутного столба, будет повышаться.

Ветер умеренный 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3+8˚С, днем +8+13˚С.

Температура морской воды +13˚С.

Волнение морской воды умеренное от одного до четырех баллов.

Относительная влажность воздуха высокая 60-80%.