Статуэтку Мадонны из Италии передали католическому приходу Сухума

Католическая община Абхазии насчитывает около 150 человек, больше половины из них живут в Сухуме, также есть немногочисленные группы католиков в Гагре и Пицунде.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik, Амра Амичба. Статуэтку Мадонны Дель Поццо из Италии для прихожан Римско-католической церкви Сухума передал настоятелю прихода отцу Ежи заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания.

"Рад принять такой подарок от друзей в Италии, — сказал настоятель католического прихода в Сухуме священник отец Ежи. – Всегда думал, что нам не хватает в приходе Мадонны. Статуэтка займет достойное место в нашей церкви. В истории веков в Абхазии не раз прибегали к заступничеству девы Марии, особенно в сложные времена".

© Sputnik. Амра Амичба Римско-католическая церковь Сухума

Заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания рассказал прихожанам Римско-католической церкви, что принял участие в мессе, посвященной христианам Абхазии, в базилике Санта Мария Дель Поццо в городе Капурсо в Италии.

"Перед завершением мессы настоятель базилики Филиппо Д’Алессандро передал статуэтку Мадонны Дель Поццо для верующих из Римско-католической церкви Сухума, — рассказал прихожанам Кан Тания. — Мне выпала честь привезти ее вам. И в присутствии вас всех передаю ее, чтобы вы могли наблюдать сие благое дело. Спасибо нашим друзьям из Италии за такой благой жест. Всем вам счастливых праздников, которые наступают".

© Sputnik. Амра Амичба Статуэтка Мадонны Дель Поццо, переданная в Италии настоятелем базилики Филиппо Д’Алессандро заместителю министра иностранных дел Абхазии Кану Тания.

Католическая община Абхазии насчитывает около 150 человек, больше половины из них живут в Сухуме, также есть немногочисленные группы католиков в Гагре и Пицунде.

"Вот подарок какой!" — не смогла сдержать возгласа прихожанка находящейся рядом лютеранской церкви Наталья Васильевна, которая зашла в католический приход ради такого события.

Христианская католическая церковь построена в 1908 году. С момента установления советской власти в 1921 году до 1993 года в ней находился государственный архив. В 1994 году уже после окончания Отечественной войны народа Абхазии помещение было возвращено католикам в качестве церкви.

В 2011 году решением Правительства Абхазии католической общине во имя Святого апостола Симона Кананита в Сухуме было передано в безвозмездное пользование здание костела, которое входит в число объектов историко-культурного наследия Абхазии.