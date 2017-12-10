Статуэтку Мадонны из Италии передали католическому приходу Сухума

СУХУМ, 10 дек – Sputnik, Амра Амичба. Статуэтку Мадонны Дель Поццо из Италии для прихожан Римско-католической церкви Сухума передал настоятелю прихода отцу Ежи заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания.
"Рад принять такой подарок от друзей в Италии, — сказал настоятель католического прихода в Сухуме священник отец Ежи. – Всегда думал, что нам не хватает в приходе Мадонны. Статуэтка займет достойное место в нашей церкви. В истории веков в Абхазии не раз прибегали к заступничеству девы Марии, особенно в сложные времена".
Заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания рассказал прихожанам Римско-католической церкви, что принял участие в мессе, посвященной христианам Абхазии, в базилике Санта Мария Дель Поццо в городе Капурсо в Италии.
"Перед завершением мессы настоятель базилики Филиппо Д’Алессандро передал статуэтку Мадонны Дель Поццо для верующих из Римско-католической церкви Сухума, — рассказал прихожанам Кан Тания. — Мне выпала честь привезти ее вам. И в присутствии вас всех передаю ее, чтобы вы могли наблюдать сие благое дело. Спасибо нашим друзьям из Италии за такой благой жест. Всем вам счастливых праздников, которые наступают".
Католическая община Абхазии насчитывает около 150 человек, больше половины из них живут в Сухуме, также есть немногочисленные группы католиков в Гагре и Пицунде.
"Вот подарок какой!" — не смогла сдержать возгласа прихожанка находящейся рядом лютеранской церкви Наталья Васильевна, которая зашла в католический приход ради такого события.
Христианская католическая церковь построена в 1908 году. С момента установления советской власти в 1921 году до 1993 года в ней находился государственный архив. В 1994 году уже после окончания Отечественной войны народа Абхазии помещение было возвращено католикам в качестве церкви.
В 2011 году решением Правительства Абхазии католической общине во имя Святого апостола Симона Кананита в Сухуме было передано в безвозмездное пользование здание костела, которое входит в число объектов историко-культурного наследия Абхазии.