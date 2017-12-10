25 лет спустя: участники Конгресса народа Абаза встретились в Лыхны

Сария Кварацхелия, Sputnik

Визит в Гудаутский район Рауля Хаджимба и участников VII съезда Всемирного Конгресса Абхазо-абазинского (абаза) народа начался с исторического села Лыхны. Именно здесь 25 лет назад во время грузино-абхазской войны, 7 и 8 октября, накануне освобождения города Гагра, прошел первый конгресс.

Старейшины Лыхны вместе с общественными деятелями с самого утра у здания администрации села ожидали приезда правительства и участников конгресса. Практически каждый из них помнит, как 25 лет назад на этом самом месте открывался первый Всемирный Конгресс народа Абаза.

© Sputnik. Абхазо-Абазинский съезд в селе Лыхны

Житель села Лыхны, историк Нодар Хагба был участником первого конгресса. В его сознании встреча представителей народов Абаза стала переломным моментом в грузино-абхазской войне.

"Конгресс впервые состоялся тогда, когда абхазский народ переживал очень тяжелые времена. Тогда в Лыхны приехали представители разных Кавказских народов, но в первую очередь народа Абаза. Участником первого конгресса также был наш первый президент Владислав Григорьевич Ардзинба. Всех их мы встретили на этой поляне", — вспоминает историк.

По его словам, на первой встрече представителей народа Абаза было поднято много важнейших вопросов, но самым главным стал вопрос сохранения абхазского народа, который стоял на грани исчезновения.

"Поддержка со стороны наших братьев, наших соотечественников, которые плечом к плечу встали рядом с нами тогда, вдохнула много сил в нас. Тогда мы поверили, что мы не одни в нашей беде. Всемирный конгресс Абхазо-абазинского народов сыграл важную роль во время войны", — резюмировал он.

Возвращение

Участники конгресса и президент Абхазии по прибытии первым делом приветствовали жителей Лыхны, которые встречали гостей с улыбкой и чувством ностальгии.

© Sputnik. Абхазо-Абазинский съезд в селе Лыхны

"Вот уже 25 лет со дня первой нашей встречи здесь на исторической Лыхненской поляне, где 7 и 8 октября 1992 года прошел Конгресс, который объединил народы Северного Кавказа – абазинов и абхазов. Дай Бог, чтобы наша дружба становилась еще крепче! Мы рады видеть вас на нашей поляне Лыхнашта", — приветствовал гостей старожил Лаврентий Сакания.

Избранный 8 декабря 2017 года председателем Высшего совета организации Мусса Экзеков поблагодарил старейшин и жителей села.

"Миссия всех наших братьев и сестер, которые приехали на этот Конгресс – плотно пообщаться, услышать их чаяния, их надежды. Мы будем объединять народ Абаза по всему миру, будем укреплять наши отношения с ними, где бы они ни находились. Будем все вместе делать так, чтобы Абхазия развивалась экономически, а также будем делать все, чтобы каждый, кто хочет приехать на историческую Родину, мог сделать это. Шьардаамҭа Аԥсынра!", — сказал Мусса Экзеков.

После приветственных слов делегация направилась к памятнику махаджирам и жертвам двух войн – Великой отечественной и грузино-абхазской.

© Sputnik. Абхазо-Абазинский съезд в селе Лыхны

После возложения участники Конгресса и правительство Абхазии были приглашены в село Дурипш, где гостям устроили абхазское застолье с народными песнями и танцами.

© Sputnik. Абхазо-Абазинский съезд в селе Лыхны

VII съезд Всемирного Конгресса Абхазо-абазинского (абаза) народа проходил в Сухуме с 7-9 декабря.

Международная Ассоциация Абхазо-абазинского (абаза) народа была учреждена в самое тяжелое время в современной истории Абхазии в ходе Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году.