Тарба: в горах ведем себя, как в храме, и ощущаем близость к богу

Амра Амичба, Sputnik

В Международный день гор вполне логично пригласить в студию радио Sputnik человека, который практически единственный на сегодняшний день на мировом уровне занимается популяризацией красоты и богатства именно абхазских гор – руководителя фонда "Горная Абхазия" Тенгиза Тарба.

По его словам, самая главная задача фонда – сохранение уникальной горной природы Абхазии.

"Мы считаем, что сохранить уникальную природу можно путем возрождения наших традиций и нашего отношения к горам Абхазии, — отметил Тарба. — Я постоянно учусь у людей старше меня, я постоянно слушаю пастухов, людей, которые обладают большим опытом, знаниями, и они чувствуют эти горы больше и лучше меня. Процесс обучения не останавливается для проекта и его участников. Поэтому мы постоянно консультируемся, в том числе и с учеными. Если мы затрагиваем какую-то тему древней стоянки человека – ацангуары, или если мы начинаем экспедиции в области поискового движения, связанные со второй мировой войной, мы всегда консультируемся с профессионалами".

© Фото: Тенгиз Тарба Ацангуара в Москве: фильм о древних стоянках абхазов презентуют 24 ноября

Безусловно, за шесть лет изучения гор у участников "Горной Абхазии" тоже сложился какой-то опыт. Например, места по поиску древних стоянок человека для экспедиции Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия предложил Тенгиз Тарба.

"Мне казалось самому, что на Химсе, Дзыхве будет не больше 10-20 ацангуар. Но в итоге мы столкнулись с сотней. И для нас открылся уникальный мир, древний. Предстоит многое еще изучить", — заметил Тенгиз Тарба.

Как рассказал Тарба, больший смысл вкладывается в понятие пастушества, по его словам, пастух не просто человек, который поднимается в горы со скотом, а хранитель территории.

"Находясь на определенной территории он становится хранителем этого места, как в прямом, так и в переносном смысле. Он охраняет эти территории и в случае необходимости он будет первым, кто будет защищать их, охраняет знания об этих территориях, ту мудрость, которая передавалась из поколения в поколение. Когда я обращаюсь за советом к пастуху, к человеку старше меня, я обращаюсь не к человеку, который пасет стадо, а к хранителю этих территорий. Больше, чем он, при всем уважении к нашим ученым, мне никто сказать не может о горах Абхазии. Поэтому так важно общение с людьми, которые постоянно соприкасаются с природой горной Абхазии, сохраняют в себе эти знания и передают их из поколения в поколение", — пояснил руководитель фонда "Горная Абхазия".

© Фото: Тенгиз Тарба Более 240 объектов культурного наследия обнаружено на горе Дзыхва

Тенгиз Тарба подчеркнул, что очень важно уметь себя вести в горах.

"Мы не говорим там громко, и не думаем громко, — с улыбкой сказал он. — Мы стараемся себя вести так, как если бы мы находились в храме, и ощущаем близость к богу. Не имеет значения верит человек в бога или нет. Даже если не верит в мистические силы. Он должен уважать традиции. Эти традиции подкрепляются особым отношением к этим местам. Такое отношение к местам помогает лучше сконцентрироваться и не совершать ошибок, которые обычно совершают те, кто не прислушивается к опыту, — объяснил он. – Почему считаю необходимым подниматься в горы, и чтобы семьями поднимались: это место, которое позволяет нам от нахождения в горном пространстве Абхазии возрождать наши традиции. Фазиль Искандер говорил, я сейчас дословно не помню, смысл такой: "Горы с нами говорят, нужно только уметь слышать их". Вопрос правильный, готовы ли мы слышать. Главное знания, которое я для себя извлек – мы постоянно должны подниматься в горы и должны быть все время сопричастны, должны быть вместе с ними".

Еще одной целью фонда "Горная Абхазия" Тарба назвал развитие горного туризма без ущерба экологии страны. По его мнению, развитие туризма вернет и абхазов в горы.

© Sputnik. Томас Тхайцук Страна гор без альпинизма

"Пастухи уходят с долины гор, они перестают подниматься. Старшее поколение уже не может себе этого позволить, а молодому поколению проще заниматься какими-то делами, зарабатывать здесь внизу деньги. И если мы потеряем свое присутствие в горах, мы потеряем глубокое понимание наших традиций. Именно поэтому, мне кажется, крайне важным инструментом сохранения может стать туризм. Если будут развивать походы, активные экстремальные виды спорта, которые, безусловно, не будут вредить экологии. Мы таким образом сможем поднять туда людей, вместе с ними и пастухов. Мне кажется, с пастушеством должна быть и государственная программа. Но у них появится возможность принимать тех же гостей, реализовывать свой сыр, свою продукцию. Благодаря этому сможем сохранить свое присутствие в горах", — подчеркнул Тарба.

В качестве примера того, что абхазы были приспособлены к жизни в горах, есть научные труды абхазских ученых.

"У нас сто лет назад были лыжи, специальные конуса, которые надевались на ноги, скользили, и можно было подниматься вверх. После того, как наступала зима, общение не прекращалось между селами и жившими на разных сторонах хребта, — отметил Тенгиз Тарба. — Если мы почитаем Шалву Инал-ипа, он даже говорит о таком уникальном предмете как лавинная лопата. Сейчас она называется охотничья лопата, то есть облегченная лопата из дерева. Это говорит о том, насколько хорошо в старину знали свою территорию. И снег, как сейчас для нас, не являлся преградой. 100 лет назад, имея меньшее количество специального оборудования, мы лучше и комфортнее себя чувствовали в горах, чем сейчас".

Касаясь видов горного туризма, которые не навредят природе страны, Тенгиз Тарба назвал экстремальные зимние и летние виды спорта – скитур, трекинг, роупджампинг и другие.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Фантастический Скитур в горах Абхазии" Тарба увидят во всем мире

"Моя позиция заключается в том, что для Абхазии неприемлемо строить крупные горные кластеры. Во-первых, рядом с нами есть очень серьезные конкуренты. Во-вторых, Россия большая, у нее большое количество заснеженных гор и долин. Россия может, исходя из своих масштабов, построить крупный горный кластер. Это такие масштабы, которые для экологии Абхазии неприемлемы. Плюс это очень тяжелый проект, который даже крупные развитые страны, такие, как Швейцария или Россия реализовывают на протяжении многих лет. Нам нужно создавать сеть небольших туристических баз по Абхазии, которые бы обеспечили безопасность туристов и обеспечили бы развитие такого вида горного туризма, как скитур, например", — сказал Тенгиз Тарба.

Международный день гор отмечается 11 декабря. Праздник установлен по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года.