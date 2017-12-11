Дайте два: кому и для чего нужно двойное гражданство России и Абхазии

5 декабря в МИД России состоялись российско-абхазские консультации по проекту соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Об итогах этой встречи рассказал заместитель руководителя администрации президента Абхазии Дмитрий Шамба.

Бадрак Авидзба, Sputnik

В консультациях об урегулировании вопросов двойного гражданства с абхазской стороны принимали участие представители администрации президента Абхазии, Народного Собрания, МИД республики и посольства Абхазии в России.

Зачем это нужно?

Проект соглашения о двойном гражданстве уже давно находится в работе. Правовая основа – Договор о дружбе, союзничестве и взаимопомощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 2008 года.

"Статья восьмая этого договора гласит, что договаривающиеся стороны урегулируют вопрос двойного гражданства путем подписания соответствующего отдельного соглашения. С 2009 года с разной степенью интенсивности работа проводилась МИДом Абхазии и МИДом России. Консультации же впервые были проведены сейчас по этому соглашению", — сообщил Шамба.

Замглавы администрации президента отметил, что соглашение призвано урегулировать статус тех лиц, которые на сегодня имеют двойное гражданство.

"Расскажу немного предыстории. Решение о том, что граждане Абхазии, не выходя из абхазского гражданства, вправе принимать российское гражданство в одностороннем порядке, абхазской стороной было принято в 2002 году. Были внесены изменения в закон "О гражданстве Абхазии", — напомнил он.

При принятии в 2005 году "Закона о гражданстве Абхазии" вопрос о двойном гражданстве с Россией также был отражен.

"На тот период Абхазия не могла заключить какие-либо межгосударственные соглашения с Россией, именно поэтому мы в одностороннем порядке в законодательстве провозгласили принцип двойного гражданства", — пояснил Дмитрий Шамба.

По российскому законодательству невозможно принимать гражданство РФ, не выходя из своего национального гражданства, если это не предусмотрено международным соглашением.

"Такое соглашение на сегодня отсутствует. Именно поэтому с 2008 года, с момента признания Россией Абхазии, процесс приобретения российского гражданства гражданами Абхазии был приостановлен до соответствующего соглашения", — сказал он.

Документ не предусматривает получения абхазского гражданства россиянами.

Какие преимущества?

Дмитрий Шамба рассказал, что соглашение с российскими коллегами предусматривает, что гражданин Абхазии, не выходя из абхазского гражданства, может приобрести российское.

"С тем, чтобы возобновить процесс упрощенного приобретения российского гражданства, необходимо подписать еще дополнительное соглашение, потому что это соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства снимает лишь одно ограничение – обязательство выхода из абхазского гражданства", — сообщил он.

Если не будет отдельного соглашения, то граждане Абхазии на основании документа о двойном гражданстве должны будут обращаться по вопросам гражданства только в том случае, если они переедут на постоянное место проживания в Россию.

"Мы достигли согласия с нашими российскими коллегами, что после завершения консультации по этому проекту соглашения, мы сразу переходим к работе над упрощенным порядком получения гражданства России", — сообщил Шамба.

По его словам, законодательство республики не устанавливает ограничений на совмещение в Абхазии должностей для лиц с двойным гражданством.

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"Что касается законодательства России, то "Закон о государственной службе" предусматривает положение о том, что гражданин РФ может состоять на госслужбе при том, что у него нет гражданства иностранного государства за исключением случаев предусмотренных международным договором", — отметил Дмитрий Шамба.

Много граждан Республики Абхазия находятся на государственной службе в России.

"Мы предложили поправки, которые сняли бы эти ограничения для граждан Абхазии. С 2008 года после признания Абхазии начался плавный процесс, когда наши граждане в России, занимающие госдолжности, выходят из гражданства Абхазии", — добавил он.

Дмитрий Шамба подчеркнул, что этот процесс усилился с 2014 года.

"Как вы знаете в 2014 году Россия внесла изменения в свое законодательство и установила административную и уголовную ответственность для лиц, которые обладают двойным гражданством и замещают государственные должности", — заметил он.

С 2014 года, по данным Шамба, более трехсот госслужащих, работающих в России, вышли из гражданства Абхазии.

Проблема также существует для студентов обучающихся в Российской Федерации.

"Их приглашают на государственную работу, но они вынуждены отказываться от работы, или же от гражданства Абхазии", — привел пример замглавы администрации президента.

Дмитрий Шамба рассказал, что планируется завершить консультации в течение полугода и подписать соглашение.

Несовершеннолетним и студентам

После подписания соглашения об урегулировании двойного гражданства, по словам Дмитрия Шамба, если один из родителей состоит в гражданстве обеих сторон на момент рождения ребенка, то ребенок получает гражданство и Абхазии, и России.

"Если оба родителя изменяют гражданство, также автоматически изменяется и гражданство ребенка. При этом есть норма, по которой гражданство не изменяется, если нет гарантии, что ребенок получит гражданство другого государства с тем, чтобы несовершеннолетние люди не стали лицами без гражданства", — сказал он.

Абхазские студенты, отметил замглавы администрации президента Абхазии, сталкиваются с трудностями при обучении в Российской Федерации при въезде по абхазским паспортам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отдел выдачи рабочих виз открылся в ГМС Абхазии

"У нас действует межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках от 2009 года, которое предусматривает, что граждане сторон могут въезжать, прибывать и выезжать из государств без получении виз сроком не более чем в 90 дней. Данный вопрос мы обсудили с коллегами в рамках консультаций, хотя эта тема не является предметом урегулирования вопросов двойного гражданства", — добавил Шамба.

Абхазская сторона предложит внести изменение в соглашение о взаимных безвизовых поездках для того, чтобы установленный срок пребывания в 90 дней увеличить до 365 дней для того, чтобы студенты не прерывали учебный процесс и не возвращались в республику для того, чтобы получить миграционную карту. Предложение абхазской стороны будет касаться не только студентов, но и всех лиц, пересекающих границу по абхазским паспортам и работающих на территории России.