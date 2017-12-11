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Сократ Джинджолия.

Акаба: Сократ Джинджолия всегда на страже интересов Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Государственному и общественному деятелю Абхазии, кавалеру ордена "Ахдз-Апша" II степени Сократу Джинджолия 11 декабря исполнилось 80 лет.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сократ Джинджолия всегда был и остается защитником интересов Абхазии, сказала в интервью Sputnik Секретарь Общественной палаты Абхазии Натела Акаба.

"Сократ Рачевич, человек, пользующийся огромным авторитетом в Абхазии и вполне заслуженно, потому, что он очень образованный и умный человек и, к тому же с возрастом он становится более и более мудрым", — добавила она.

Сократ Джинджолия всегда находит рациональные решения самых сложных проблем, отметила Натела Акаба.

"Когда у нас в прошлом году было внутриполитическое обострение, Сократ Рачевич сумел внести свой вклад, и ситуация разрешилась благополучно, и не произошло никакого кризиса", — заметила Акаба.

Секретарь Общественной палаты Абхазии подчеркнула, что Сократ Джинджолия сделал очень много для сохранения и развития абхазской государственности.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Я никогда не забуду, как во время войны он всегда был рядом с Владиславом Григорьевичем Ардзинба, и Ардзинба поручал ему самые важные дела. Сократ Джинджолия всегда участвовал, защищал интересы Абхазии на международных переговорах, он всегда делал это с большим профессионализмом", — подчеркнула Акаба.

Сократ Джинджолия сейчас член Общественной палаты Абхазии, где он пользуется неизменным авторитетом, сказала она.

"Он старше всех, и к нему все очень прислушиваются, потому что он всегда находит самые мудрые решения. Его слово для всех обязательно пользуется авторитетом, потому, что его все очень уважают. Я очень рада, что он находится в Общественной палате", — подчеркнула Акаба.

Сократ Джинджолия – государственный и общественный деятель Абхазии, родился 11 декабря 1937 года в селе Агубедия Очамчырского района. В 1992 году стал заместителем председателя Верховного Совета Абхазии, а в 1993 году был назначен премьер-министром и министром иностранных дел Абхазии.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сократ Джинджолия возглавлял официальную делегацию Абхазии на переговорах в Женеве. С 1994 по 2002 годы был Спикером Народного Собрания Республики Абхазия. С февраля по декабрь 2005 года работал советником президента Абхазии по внешнеполитическим вопросам. Затем до 2014 года возглавлял филиал некоммерческой организации Фонда развития

"Институт евразийских исследований" в Республике Абхазия.

Сократ Джинджолия – член Общественной палаты Абхазии со дня ее основания. Указом президента Абхазии Владислава Ардзинба в 2002 году награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени. За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Абхазией Указом президента Дмитрия Медведева в 2010 году Сократ Джинджолия награжден орденом Дружбы. 




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