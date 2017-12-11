Аргун: общество признает наличие проблемы домашнего насилия в Абхазии

Абхазия принимала участие во Всемирной акции "16 дней активных действий против насилия над женщинами и детьми", которая проходила с 25 ноября по 10 декабря.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik, Амра Амичба. Значительная часть общества признает наличие проблемы домашнего насилия в Абхазии. Об этом сказала в студии радио Sputnik Абхазия сотрудница Ассоциации женщин Абхазии Кама Аргун, подводя итоги акции.

© Fotolia/ Bits and Splits "Легальное" насилие: почему в Абхазии ущемляются права женщин

"Если сравнивать с предыдущими годами, то сейчас меньше говорят о том, что нет проблемы", — отметила она.

По словам Аргун, в течение "16 дней против гендерного насилия" АЖА проводила мероприятия во всех районах Абхазии – прошли круглые столы, пресс-конференции, презентация брошюры, просмотр фильм, инициировали дискуссию.

Как отметила сотрудница Ассоциации женщин Абхазии, основная цель акции проинформировать общество о том, что проблема домашнего насилия существует, достигнута.

"Если сравнивать с предыдущими годами, то сейчас меньше говорят о том, что нет проблемы. Об этом не принято было говорить в обществе. В семье тема закрыта, и если мы не видим что происходит насилие, значит, его нет. В предыдущие годы, когда мы говорили, ругали нашу организацию, что говорим о проблеме, которой нет. Что существует гораздо более важные проблемы. Хочется отметить, что домашнее насилие – это проблема, которая вытекает из других, в том числе наркомании, алкоголизма", — подчеркнула Кама Аргун.

Аргун с сожалением констатировала, что статистика случаев домашнего насилия не ведется.

"У нас бывают случаи, когда в кризисный центр звонят и просят о помощи, перенаправляем их в правоохранительные органы, потому что у нас нет средств, чтобы в такой критический момент помочь жертве и усмирить агрессора. Правоохранительные органы фиксирует это как бытовое, семейное и говорят, мы не можем в это вмешиваться", — заметила Кама Аргун.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кувичко: В Абхазии перестают отрицать факт гендерного насилия

При этом она отметила, что в последнее время налаживается связь с правоохранительными органами, есть единомышленники и среди депутатов, которые признают наличие в обществе этой проблемы.

"Ищем единомышленников, которые мыслят так же, как и мы. И думаю, есть надежда, что эти случаи начнут фиксироваться, — сказала Кама Аргун. – Проведем круглый стол с депутатами и правоохранителями, на котором, возможно, стратегию выработаем по решению проблемы. Также при организации создана рабочая группа куда входят юристы, активные граждане, врачи. Стараемся вместе выработать стратегию, чтобы реагировать на проблему".

В целом, прошедшую в республике с 25 ноября по 10 декабря акцию "16 дней активных действий против насилия над женщинами и детьми", Ассоциация женщин Абхазии оценивает положительно, потому что главная цель — инициировать обсуждение в обществе, была достигнута.