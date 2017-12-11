21:41 11 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Сцена домашнего насилия

Аргун: общество признает наличие проблемы домашнего насилия в Абхазии

© Fotolia/ Sdecoret
В Абхазии
Получить короткую ссылку
36 0 0

Абхазия принимала участие во Всемирной акции "16 дней активных действий против насилия над женщинами и детьми", которая проходила с 25 ноября по 10 декабря.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik, Амра Амичба. Значительная часть общества признает наличие проблемы домашнего насилия в Абхазии. Об этом сказала в студии радио Sputnik Абхазия сотрудница Ассоциации женщин Абхазии Кама Аргун, подводя итоги акции.

Плачущая женщина
© Fotolia/ Bits and Splits
"Легальное" насилие: почему в Абхазии ущемляются права женщин

"Если сравнивать с предыдущими годами, то сейчас меньше говорят о том, что нет проблемы", — отметила она.

По словам Аргун, в течение "16 дней против гендерного насилия" АЖА проводила мероприятия во всех районах Абхазии – прошли круглые столы, пресс-конференции, презентация брошюры, просмотр фильм, инициировали дискуссию.

Как отметила сотрудница Ассоциации женщин Абхазии, основная цель акции проинформировать общество о том, что проблема домашнего насилия существует, достигнута.

"Если сравнивать с предыдущими годами, то сейчас меньше говорят о том, что нет проблемы. Об этом не принято было говорить в обществе. В семье тема закрыта, и если мы не видим что происходит насилие, значит, его нет. В предыдущие годы, когда мы говорили, ругали нашу организацию, что говорим о проблеме, которой нет. Что существует гораздо более важные проблемы. Хочется отметить, что домашнее насилие – это проблема, которая вытекает из других, в том числе наркомании, алкоголизма", — подчеркнула Кама Аргун.

Аргун с сожалением констатировала, что статистика случаев домашнего насилия не ведется.

"У нас бывают случаи, когда в кризисный центр звонят и просят о помощи, перенаправляем их в правоохранительные органы, потому что у нас нет средств, чтобы в такой критический момент помочь жертве и усмирить агрессора. Правоохранительные органы фиксирует это как бытовое, семейное и говорят, мы не можем в это вмешиваться", — заметила Кама Аргун.

Алена Кувичко
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кувичко: В Абхазии перестают отрицать факт гендерного насилия

При этом она отметила, что в последнее время налаживается связь с правоохранительными органами, есть единомышленники и среди депутатов, которые признают наличие в обществе этой проблемы.

"Ищем единомышленников, которые мыслят так же, как и мы. И думаю, есть надежда, что эти случаи начнут фиксироваться, — сказала Кама Аргун. – Проведем круглый стол с депутатами и правоохранителями, на котором, возможно, стратегию выработаем по решению проблемы. Также при организации создана рабочая группа куда входят юристы, активные граждане, врачи. Стараемся вместе выработать стратегию, чтобы реагировать на проблему".

В целом, прошедшую в республике с 25 ноября по 10 декабря акцию "16 дней активных действий против насилия над женщинами и детьми", Ассоциация женщин Абхазии оценивает положительно, потому что главная цель — инициировать обсуждение в обществе, была достигнута.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пульт дистанционного управления от телевизора
    Пусть вещают

    Мининформ Казахстана и Минсвязь России договорились в вопросе ретрансляции российских телеканалов на территории республики.

  • Салон праворульного авто. Архивное фото
    "Левое" такси

    В Кыргызстане перед наступлением нового года вновь идут разговоры, что такси с правосторонним расположением руля запретят с 2018 года.

  • Вход в здание министерства иностранных дел Республики Беларусь, архивное фото
    О чем дружить?

    В первой половине 2018 года Беларусь и Евросоюз намерены подписать документ, определяющий приоритеты партнерства.

  • Владимир Бузаев
    Столица апартеида

    Почему четверть века назад "цитадель расизма переместилась из Кейптауна в Ригу", рассказал сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев.

  • Вильнюсский университет с траурными лентами на окнах
    Похороны образования

    На окнах факультетов истории и философии Вильнюсского университета появились черные траурные ленты в знак того, что высшее образование в стране можно хоронить.

  • Тюльпаны
    Конец Первомая

    Профсоюзы Молдовы выступили против отмены выходных дней – 8 Марта и 1 Мая, предложенной Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

  • Молоток судьи, архивное фото
    Будут сидеть

    Щербинский суд Москвы признал виновными пятерых граждан Таджикистана – фигурантов дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище.

  • Абдулгадир Машарипов
    Суд идет

    В Турции начинается суд над "стамбульским стрелком" – узбекистанцем Абдулгадиром Машариповвым, совершившим теракт, жертвами которого стали 39 человек.

  • ДТП, иллюстративное фото
    Министерская аварийность

    В Эстонии за два месяца в ДТП попадает второй министр – на сей раз в аварию угодил Министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Леонид Броневой и Вячеслав Тихонов в фильме Семнадцать мгновений весны
Каким мы запомним Леонида Броневого
В Калининграде провели 24-часовой футбольный матч
Футбол нон-стоп: в Калининграде прошел 24-часовой футбольный марафон
История палестино-израильского конфликта и статус Иерусалима в картах
Палестино-израильский конфликт в картах

Соцсети

Sputnikabkhazia