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Лука Гаделия.

Лука Гаделия стал Заслуженным артистом Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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За заслуги в области музыкального искусства почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия" удостоен Лука Гаделия, указ об этом подписал президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 11 декабря.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Амра Амичба. Серьезным званием, несущим в себе большую ответственность, назвал Лука Гаделия присвоение звания "Заслуженный артист Абхазии" в телефонном разговоре из Москвы с корреспондентом Sputnik. 

Лука Гаделия и Кристина Эшба
© Фото: из архива Кристины Эшба
Лука Гаделия и Абхазия: в ожидании признания

"Вы застали меня врасплох, только что позвонила директор Пицундского концертного зала Гунда Агрба и известила меня об этой новости. Буквально минута, как я повесил трубку, и вы мне позвонили", — сказал Лука Гаделия, принимая поздравления от всего коллектива Sputnik Абхазия.

Органист Лука Гаделия признался, что новость для него стала неожиданной.

"Очень приятно, что мой скромный труд оценили. Я теперь буду ощущать еще большую ответственность за то, что  делаю в творчестве, на сцене и так далее. Конечно, это приятно, ответственно, волнительно", — поделился органист.

Отвечая на вопрос о ближайших творческих планах Лука Гаделия рассказал, что 9 декабря вернулись с певицей Кристиной Эшба с гастрольной поездки в Волгоградскую филармонию.

"С Кристиной Эшба отыграли концерт. Послезавтра уже уезжаем в Мурманск. В прошлом году там открыли орган, и тогда, можно сказать, мы сыграли концерт-открытие органа. И в этом году нас пригласили уже во второй раз", — сказал он.

Лука Гаделия отметил, что первую зиму не сможет приехать в Абхазию из-за занятости.

"К сожалению, в связи с моими концертами, с учебой Кристины в консерватории, она сейчас на последнем курсе аспирантуры доучивается, у нас в этом году не получится зимой приехать в Абхазию. Обычно каждый год зимой выбирались. Скорее всего, уже весной и летом", — заметил органист.

Лука Гаделия – талантливый музыкант, органист, участник многочисленных международных фестивалей органной и классической музыки.

С 2010 года принимает участие в проектах Министерства культуры России и Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии "Культурные сезоны Россия-Абхазия", также участвует в ежегодном Сочинском органном фестивале, является участником ежегодных благотворительных концертов в Государственном концертном зале Пицундского храма.




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