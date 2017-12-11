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Архивное фото с кубка по тхэквондо в Сочи

"Московский вызов": как абхазские бойцы тхэквондо выступили на турнире

Федерация Тхэквон-до (ИТФ) город Москвы
В Абхазии
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В турнире по тхэквондо "Московский вызов" приняли участие около 1300 спортсменов из 24 регионов России а также из стран Финляндии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Израиля, Казахстана, Узбекистана и восемь спортсменов из Абхазии.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Международный турнир по тхэквондо МФТ "Московский вызов" состоялся 10 декабря в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Государственного комитета по физической культуре и спорта Абхазии.

По итогам турнира, первые места заняли четверо спортсменов из Абхазии: Георгий Кешабян в весовой категории 62 килограмм, Виктория Папазян (50 кг), Тамаз Торчинава (52 кг) и Полина Читанава (50 кг) Серебряную медаль завоевал Никита Ухваков в весе 45 килограмм.

Бронзовые награды достались Резо Торчинава (48 кг) и Варваре Глухенькой (45 кг).

Георгию Кешабяну, Резо Торчинава и Тамазу Торчинава были вручены черные пояса президентом Всероссийской Федерации Таеквон-До ИТФ Лазосом Константиновичем Цилфидисом, сказал тренер Тимур Барциц.




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