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Возложение цветов к мемориалу Александра Чачба -Шервашидзе

Цветы художнику: в Сухуме почтили память Александра Шервашидзе-Чачба

© Sputnik. Сария Кварацхелия
В Абхазии
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В 2017 году исполняется 150 лет первому абхазскому профессиональному художнику, графику, живописцу, сценографу, искусствоведу и художественному критику Александру Шервашидзе-Чачба.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Памятные мероприятия, приуроченные ко дню рождения первого абхазского профессионального художника Александра Шервашидзе-Чачба, начались с возложения цветов к мемориалу художника.

В церемонии возложения цветов участвовали министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия, заместитель министра Батал Кобахия, внук Александра Шервашидзе-Чачба, Демосфен Зайцев, и общественность.

"Сегодня те мероприятия, которые были запланированы в рамках юбилея Александра Шервашидзе-Чачба, открываются научно-практической конференцией. Завтра в Центрально выставочном зале пройдет презентация его работ, которой не было очень давно в виду объективных причин. Мы очень рады, что нам удастся показать зрителю более 100 его работ", — сказала Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия.

По ее словам, очень важно, что сегодня наследие Шервашидзе находится в Абхазии.

Встреча президента с семьей Александра Шервашидзе-Чачба
© Sputnik. Амра Амичба
Президент встретился с родными художника Александра Шервашидзе-Чачба

По словам внука Александра Шервашидзе-Чачба, дед очень много думал об Абхазии.

"Очень жаль, что мы не смогли сделать так, чтобы он приехал сюда. 10 лет добивались, 10 лет мама ждала встречи с ним, и когда все-таки разрешился вопрос, мама приехала в Париж в надежде увидеть своего отца, обнять, но узнала, что его похоронили три дня назад. Конечно, она была страшно огорчена, но когда она соприкоснулась с его записными книжками, она там нашла столько его предложений по реорганизации театра, обращение к молодежи, напуствие, каким должен быть Сухум, о создании театра на воздухе. Он так много думал об Абхазии. Очень жаль, что он сюда не приехал", — сказал корреспонденту Sputnik внук великого абхазского художника.

24 декабря первому абхазскому профессиональному художнику, графику, живописцу, сценографу, искусствоведу и художественному критику Александру Шервашидзе-Чачба исполняется 150 лет. Александр Шервашидзе-Чачба 50 лет прожил в России, 50 лет за рубежом. Умер 17 августа 1968 года в Париже.




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