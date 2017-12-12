"Сестры нартов" отметили юбилей: 40 лет ансамблю "Гунда"

В юбилейный концерт "Гунды" в Абхазскую Госфилармонию поздравить ансамбль пришли артисты абхазской эстрады – Людмила Гумба, Заур Зухба, Алхас Ферзба, Хибла Мукба.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Свой юбилей вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" решил отметить на родной сцене Государственной Филармонии, где 40 лет назад он и зарождался.

Музыканты рассаживаются по местам и берутся за свои инструменты — ачамгур, апхярца, аккордион.

13 исполнительниц с музыкальными инструментами расселись по местам и начали с легкой народной песни "Нартаа". Публика с благоговением слушает известные каждому абхазу песни в исполнении женского ансамбля.

Поздравить юбиляров на сцену абхазской Государственной филармонии пришли и певцы абхазской эстрады.

Первой на сцену вышла Хибла Мукба, которая под аккомпанемент "Гунды" исполнила песню "Ходжанду". После долгого перерыва впервые на сцену вышел певец Заур Зухба с песней "Сложно жить в красивой стране".

На 40-летие на сцену вышла и художественный руководитель ансамбля, народная артистка Абхазии Роза Чамагуа. Ее выход вызвал бурю эмоций в зрительном зале. Как оказалось, свой день рождения отмечал не только ансамбль, но и его художественный руководитель, которая принимала поздравления вместе с ансамблем.

После концерта певцы абхазской эстрады, народные артисты Абхазии и министр культуры Эльвира Арсалия поздравили с юбилеем ансамбль.

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия в юбилей "Гунды" отметила непростую работу, проделанную ансамблем.

"Я еще одну миссию должна выполнить сегодня. Президент Абхазии подписал указ о присвоении звания "Заслуженного артиста Абхазии" участницам вокально-инструментального ансамбля "Гунда" Диане Курикба, Фатиме Ханагуа и Шаризан Чамагуа", — отметила работу солисток Ансамбля Эльвира Арсалия.

© Sputnik. Леон Гуния "Голоса" абхазских инструментов

Вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" был создан при Абхазской Государственной филармонии в 1977 году.

За время своего существования ансамбль "Гунда" объездил с гастролями города России, Украины, Средней Азии, Северного Кавказа, Турции, где своим исполнением покоряла сердца многочисленных зрителей.

Ансамбль состоит из 13 участниц, которые поют и играют на абхазских народных инструментах, таких как: апхярца, аюмаа, ахымаа, ачамгур, бас апхярца, адаул, акьяп-кьяп.

Программа ансамбля разнообразна. Она состоит из народных абхазских песен, русских, а также песен народов Северного Кавказа, а также авторских песен.