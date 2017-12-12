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Покупать или строить: как решить проблему жилья для репатриантов

CC0 / Photo Mix
В Абхазии
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Темы:
Заседание Парламента Абхазии (3)
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На заседании Народного Собрания Абхазии, которое состоялось во вторник 12 декабря, депутаты приняли в первом чтении бюджет страны на 2018 год. Помимо этого были приняты в первом чтении бюджеты государственных и внебюджетных фондов на следующий год.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Председатель Фонда репатриации Абхазии Джон Смыр представил парламентариям бюджет на 2018 год. После чего несколько депутатов Парламента предложили пересмотреть вопрос, связанный с обеспечением жилья для репатриантов.

Зачем строить жилье для репатриантов

Депутат Парламента Гиви Кварчия отметил, что в Фонде по репатриации есть статья расходов на капитальное строительство. На взгляд парламентария, капитальным строительством должно заниматься Управление капитального строительства, которое создано для этих целей.

"Фонд репатриации должен заниматься политикой репатриации. Естественно, я ничем не умаляю важность вопроса возвращения наших соотечественников на родину", — говорит он.

По его словам, в условиях Абхазии покупка жилья для репатриантов будет более оправдана, чем строительство.

"На мой взгляд, покупать жилье для репатриантов будет лучше. Этот вопрос требует более детального рассмотрения. У нас есть много свободного жилья, оно имеет разные формы собственности, его можно выкупать. Но если даже брать вопрос строительства, у нас есть много домов, так называемых "пустых коробок", которые стоят 25 лет", — сказал Гиви Кварчия.

Здание ГК по репатриации. г.Сухум.
© Sputnik. Томас Тхайцук
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По мнению депутата, восстановить такое жилье будет легче и это менее затратно, чем возводить новое.

"Тем самым мы восстанавливаем те дома, которые государство в силу разных причин не может восстановить в послевоенное время и в то же время решим жилищный вопрос", — сказал парламентарии.

Другой депутат, Астамур Логуа, также поддержал предложение Гиви Кварчия и отметил, что репатрианты, возвращающиеся на свою родину, должны жить не в специально построенных для них домах, создавая анклавы, а в разных местах. Он считает, что если репатрианты будут жить не в одном месте, то это позволит им лучше адаптироваться и быть вовлеченными в абхазское общество.

"Мы сейчас идем по пути создания анклавов, нашим братьям репатриантам будет тяжело в наших условиях. Мое мнение такое: надо вернуться к той практике, когда жилье для репатриантов покупалось. Люди, у которых вы будете покупать, это наши граждане, которые в какой-то вынужденной ситуации хотят продать жилье", — подчеркнул Астамур Логуа.

Опыт уже был

Председатель Фонда репатриации рассказал, что до решения о том, чтобы строить жилье для репатриантов, Госкомитет по репатриации покупал жилье для желающих вернуться на историческую родину. Однако, решением Парламента, Госкомитет стал строить дома для репатриантов, сказал Джон Смыр.

Дом
CC0
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"У нас есть огромное количество свободных квартир, мы пошли по этому пути, но Парламент страны нам запретил, тогда сказали, занимайтесь строительством. Это не наша выдумка", — заявил Смыр.

При этом, он подчеркнул, что при покупке жилья существуют свои трудности.

"Когда приехали наши братья из Сирии и встал вопрос необходимости покупки жилья, цены на квартиры были приемлемые, но когда люди узнали, что мы будем покупать квартиры, то цену стали повышать", — сообщил он.

По его словам, при покупке жилья существуют серые схемы и очень трудно договориться с владельцем квартиры напрямую, перекупщики добавляют цены.

Депутат Леонид Чамагуа отметил, что необходимо создать специальную программу, по которой данный вопрос будет решен для того, чтобы в дальнейшем не возникало проблем, связанных с приобретением жилья для репатриантов.

По словам председателя Фонда репатриации, в 2018 году ведомство планирует получить более 156 миллионов рублей.

Темы:
Заседание Парламента Абхазии (3)



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