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Пресс-конференция

Потрясти джебом: Игорь Адлейба о победе в бою "Герои ринга"

© Sputnik.
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (175)
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Пресс-конференция с Игорем Адлейба, победившем российского спортсмена Олега Яценко в рейтинговом бою "Герои ринга", состоялась в пресс-центре Sputnik 12 декабря.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Победить в рейтинговом бою "Герои ринга" оказалось легче, чем предполагалось, сказал на пресс-конференции в Sputnik сам Игорь Адлейба.

"Я предполагал, что финальный бой с Олегом Яценко будет чуть-чуть тяжелее, так как соперник значительно опытнее меня, старше меня и крепче. Перед боем у меня была такая тактика: заставить противника в течение трех раундов вымотаться, и только после этого самому атаковать. Но мне удалось уже в первом раунде джебом (внезапный удар — ред) добить Олега Яценко, в связи с чем судья остановил бой", — рассказал о победе герой ринга.

По мнению Адлейба, ему удалось победить в бою, благодаря тому, что тренировался много и усердно.

"Два месяца перед боем мы готовились в Пятигорске. У нас был тренировочный лагерь, где со мной тренировались три чемпиона мира по версии IPF, WPO и WPC", — отметил он.

Бой Игоря Адлейба
© Фото: sportbox.ru
Герой ринга: Игорь Адлейба победил Олега Яценко техническим нокаутом

Однако, несмотря на победу, Игорь Адлейба немного расстроен тем, что не смог показать технику, которой научился за два месяца.

"Мне не удалось показать, потому что бой слишком быстро закончился", — пояснил чемпион.

Тренер Беслан Адлейба уверен, что победа далась его подопечному благодаря силе характера.

"Основное в Игоре – его характер. Характер и на этот раз сделал свое, — считает он. – Он стремился к этой победе. Не использовал время для отдыха. Тренировался постоянно".

Тренер отметил, что они вместе с Игорем Адлейба не будут останавливаться на достигнутом и собираются дальше готовиться к турнирам.

"У Игоря большой потенциал. В нем заинтересованы российские коллеги. На данном этапе Игорю очень помогает Госкомспорт, который и оплачивает все его выезды", — сказал тренер.

Игорь Адлейба — многократный чемпион Абхазии, победитель различных международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта Республики Абхазия по боксу, кандидат мастера спорта РФ.

Темы:
Спортивная Абхазия (175)



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