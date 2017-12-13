Олег Долматов о сухумском "Динамо": боль по той команде всегда со мной

К 90-летию футбольного клуба "Динамо" Сухум Олег Долматов, бывший его главным тренером в 1990-1991 годах, специально для Sputnik рассказал о свадьбах и похоронах, вареном козленке и мамалыге, грусти и радости и, конечно же, о знаменитой команде и ее игроках.

Борис Войцеховский для Sputnik

Текст, который Sputnik предлагает читателю, не интервью в классическом понимании. Это воспоминания от первого лица. Вопросы были, но, если их включить в материал, то, наверное, это бы испортило "чистоту" восприятия. Итак, легенда абхазского футбола Олег Долматов с вами наедине.

Непростая история

— То, что тут все не так просто, как кажется на первый взгляд, мне стало ясно практически сразу. Сухум же, это что? Море, пальмы, кипарисы, всякое такое, на что хочется – по крайней мере, сразу по приезде – насмотреться. А меня, едва лишь я добрался до города, тут же повели говорить о работе. Тактика, стратегия, игроки… Нет, ни о чем таком речь не шла. Зато Владимир Тачевич Миканба, бывший тогда президентом футбольного клуба "Динамо" Сухум, мне тогда сказал прямым текстом: до совсем недавних пор тренировавший команду грузинский тренер написал заявление об уходе, потому что ему все труднее и труднее работать с абхазскими футболистами. Я тогда не очень понял, в чем суть проблемы, так что, скажу честно, услышав эту информацию, даже испытал некоторое облегчение. Почему? Я, признаться, был уверен, что его уволили, чтобы позвать меня, а так получалось, что он ушел по собственному желанию…

© Фото: из архива Георгия Чалигава Чалигава: опытные игроки помогали адаптироваться в "Динамо" Сухум

Форма и содержание

— Поселили меня на "совминовской" даче, которую чуть позже вообще сделали нашей тренировочной базой. Шикарное место, я вам скажу! Апельсины-мандарины, симпатичные коттеджи, пляж рядом. Но, признаться, поначалу мне было не до всего этого — пришлось немедленно включаться в работу, проводить по две-три тренировки в день, потому что до чемпионата оставалось всего ничего, месяца полтора, кажется. Мы тогда провели несколько дружеских матчей с командами Высшей лиги, выиграли у них, так что, в общем, находились в прекрасной форме…

Знаете, я про эту прекрасную форму всем рассказываю, но вам расскажу и вот что: проблемы с игроками у меня время от времени возникали довольно серьезные. Все эти традиции… ну… понимаете? То им непременно нужно было во время важных тренировок уехать на свадьбы, то — на похороны. Злоупотребляли они, бывало. Пропускали много. Причем, это касалось не только игроков-абхазов. О них, конечно, речь в первую очередь, но сухумское "Динамо" было крепкой командой во всем, так что и русские игроки там были, как говорится, своими и в поле, и "в пиру".

Я беседовал об этом с Владимиром Тачевичем, говорил, мол, вы ставите передо мной задачи, которые с такой дисциплиной игроков я не могу в полной мере реализовать, мол, я разрабатываю ту или иную тренировку, а на нее не приходит половина состава… А мне ответили: "Терпи, потому что от этого мы никуда не уйдем!" — И я терпел.

Но самое-то смешное, знаете, что? При всем этом команда на момент моего вступления в должность была просто-таки отличная! И мне невероятно жаль, что она практически сразу же распалась. Любители футбола помнят ту историю, когда вслед за тренером-грузином из команды ушли и все грузинские игроки, которые были очень хорошими футболистами. Повторю: на носу был чемпионат! И буквально за две недели мне было необходимо успеть набрать новый состав. Тогда-то я и пригласил в Сухуми Леву Березнера, Равиля Сабитова, Сережу Овчинникова, Сережу Смелова и еще нескольких ребят.

© Sputnik. Юрий Сомов ФУТБОЛИСТ ДОЛМАТОВ

Особенности национального футбола

— Как меня воспринимали старожилы команды? Спокойно. Выполняли все, что я говорил, ну, а дисциплина… В конце концов, она не отражалась на результатах, а это главное. Но своя специфика в общении с абхазскими футболистами, конечно же, была. Какими они были? Взрывными. Часто – обидчивыми в ответ на малейшее замечание. Могли что-то сказать, прогулять, потом приходили и винились. Гордыми, а потому все время пытавшими что-то доказать, особенно – свое мастерство. Во время игры они творили настоящие чудеса – наш капитан Даур Ахвледиани, Рома Хагба, Джума Кварацхелия, Джемал Губаз, Георгий Чалигава, Еник, братья Аджинджалы. А еще все они были упертыми. Но упертыми по-хорошему… Знаете, в советское время же часто бывало, что спортсмены "сдавали" игру, если их правильно об этом попросить. Абхазы не шли на такое никогда! Помню год, когда мы должны были играть с "Локомотивом", которому, чтобы пройти в Высшую лигу, нужно было непременно выиграть. Их представители приехали к нам. Вышли на ребят. Долго с ними говорили. И никто, никто не согласился на нечестную игру! Подчеркну еще раз: из абхазов. Потому что с игравшими на тот момент в "Динамо" Сухум москвичами вышла другая история: узнав, что Семин предлагает им перейти в "Локомотив", они пришли ко мне и честно сказали, что хотят домой, хотят в "Локо" и поэтому не могут выйти на поле против него. Мы тогда еле набрали игроков на состав, подтянули всех запасных. И, знаете, что? Выиграли у "Локомотива"! Выиграли со счетом 2:1! Ребята, конечно, тогда очень старались и совершили настоящее чудо. Что тогда происходило с болельщиками, вы даже представить себе не можете!

© Sputnik. Нина Зотина Более 650 тонн чайного листа собрано в Абхазии

Немного о болельщиках

— Сухумские болельщики… Это – отдельный разговор. Понимаете, приглашала-то меня на пост тренера команда "Динамо" Сухум, но болельщики были уверены, что меня позвала вся Абхазия. Ну, и поэтому, конечно, уважали. Как они меня приветствовали!

Помните сухумский стадион? Там, чтобы попасть на поле, нужно было зайти с торца, пройти мимо рядов, через всю трибуну. И вот, я иду, а все встают и начинают аплодировать. Приятно ли? Ну, да. Но только вот что — с каждым их хлопком и с каждым моим шагом в голове все сильнее и сильнее вертелось: "А вдруг проиграем?" И мы, действительно, в первый год проигрывали время от времени. Но! Ни одного плохого слова в свой адрес я от абхазских болельщиков ни разу не услышал, что, признаться, просто удивительно, потому что в футболе же как? Выиграл — герой! Проиграл — извините, полный …, про которого можно говорить все, что угодно и как угодно оскорблять. Так вот, такого в Абхазии не было никогда! И это крепко врезалось мне в память.

Сказка с печальным концом

— Да, многое врезалось. Как мы с Миканба играли в теннис. Как ездили на Рицу. Знаменитые абхазские застолья. Местная еда… Поначалу мне, признаться, показалось, что абхазская кухня немного однообразна. Но… Эх, как я полюбил мамалыгу! Хотел потом ее в Москве поесть, но, елки, где ее тут найдешь! А копченый сыр? А козленок вареный? А хачапури? Сказка!

Сказка, однако, закончилась довольно быстро. До войны оставался еще год, тогда и предположить никто не мог, что она начнется, но напряженность чувствовалась. Ушел грузинский тренер. Ушли грузинские игроки. Все время шли какие-то разговоры. Миканба довольно часто намекал – мол, трудные нынче времена, мол, может, что-то будет. Но на нас это поначалу совершенно не отражалось. Нам-то что? У нас свое дело: игры, тренировки, сборы, база, выезды. Мы входили в Первую лигу и летали по всей стране!

© Фото: из архива Георгия Чалигава Еник о ФК "Динамо": политический раскол начался со спорта

А потом началась война

— Получилось как? Мы приехали на сборы в Сочи, даже еще не всем составом – без Ромы, без Даура. И тут – телефонный звонок: "Ребята – все, война! В Сухум не возвращайтесь, все свободны, ищите себе команды". И прямо из Адлера мы разъехались в разные стороны. Почти все ребята-абхазы срочно поехали домой. Уже позже я узнал: воевал и погиб Даур Ахвледиани, погиб наш администратор Роберт Ладария. Грустно…

Я возвращался в Сухум еще несколько раз. Сначала – на какой-то юбилей. Затем – на похороны Владимира Тачевича Миканба. Потом снова немного поработал с вновь созданной командой в 2010 году. И я хорошо помню, что увидел тогда совсем другой город. Я видел разбитые дома, площадь перед Домом правительства, всю эту уничтоженную красоту. И, знаете, физически почувствовал боль – боль по той команде, по тому Сухуму, по той Абхазии. Она и сейчас во мне. И, думаю, никуда уже не денется.