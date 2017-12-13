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Пресс-конференция Госкомитета по управлению госимуществом

Вахтанг Пипия: разрабатываем новую модель управления госимуществом

© Sputnik.
В Абхазии
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Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации подвел итоги работы за 2017 год в пресс-центре Sputnik Абхазия.

СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал, что ведомство разрабатывает новую модель управления госимуществом.

"Это будет объемный документ, по которому мы будем работать в ближайшие несколько лет. В новых условиях рыночной экономики, управление госимуществом становится очень актуальным вопросом. Поэтому президент страны издал распоряжение, по которому мы и занимаемся этим процессом", — добавил он.

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© Sputnik.
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В управлении госимуществом было 35 предприятий, в 2017 году добавилось еще 8 неликвидных предприятий, которые не функционируют.

"Это не значит, что только рассматривается вопрос приватизации, мы рассматриваем эти вопросы в разном формате, имеется в виду смешанный вид собственности, акционирование", — подчеркнул Пипия.

По его словам, в первую очередь Госкомитет хочет видеть собственниками граждан Абхазии.

"У нас за этот год приватизировано ряд предприятий, мы на 183 миллиона рублей реализовали государственную собственность. Все фирмы, которые стали собственниками, их учредителями, к счастью, являются гражданами нашей республики. Мы стараемся создавать класс собственников, и я считаю, что это правильно", — сказал он.

Создание реестра госсобственности — важнейшая задача для Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации, заметил Пипия.

"Мы должны четко понимать, сколько объектов находится у государства. В целом по стране документами обеспечены не более 10%, мы считаем, что это очень мало, и занимаемся с некоторыми другими ведомствами, заинтересованными в составлении реестровых документов и этот процесс будет продолжаться в будущем году", — сказал он.

На ряду с другими вопросами идет процесс тесного взаимодействия с ведомствами, у которых есть арендованные объекты.

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© Depositphotos/ Maxxyustas
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"В этом году вступил в силу новый закон о приватизации по которому местная муниципальная собственность приватизируется на уровне городских и районных собраний. Районные администрации ежемесячно отчитываются", — подчеркнул Пипия.

Заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Михаил Ладария рассказал о результатах недавнего конкурса по продаже объектов республиканской собственности.

"С вступлением в силу нового закона, один из способов приватизации, который остался на сегодняшний день кроме аукциона, это конкурс. Нами был проведен пробный конкурс по новому закону, было выставлено три объекта. Был установлен срок подачи заявок, но, к сожалению, необходимое количество заявок не поступило. Мы вынуждены признать конкурс несостоявшимся", — сообщил Ладария.

Заместитель председателя Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Николай Ачба сказал, что в соответствии с законом об оценочной деятельности, оценкой объектов имеют право заниматься только независимые компании.

"На сегодняшний день лицензированных компаний в республике девять, которые имеют право заниматься оценочной деятельностью. Госучреждения и организации не имеют права на оценочную деятельность. Есть мнение, которое исходит в том числе и от нас, что касается оценки государственного имущества, для приватизации могут заниматься государственные организации, специалисты по оценке. До закона об оценочной деятельности в принципе так и было, оценкой могли заниматься и Госкомимущество, в администрациях районов были оценщики", — отметил он.

Вахтанг Пипия на брифинге по итогам седьмого Абхазо-российского экономического форума
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В случае не соблюдения арендных обязательств, Госкомитет по управлению государственным имуществом и приватизации пересматривает условия договора.

"Когда есть объект, который требует реконструкции или же капитального восстановления, мы подписываем инвестиционное соглашение, где оговаривается сумма вложений, сроки выполнения. Госимущество на сегодня имеет возможности влиять на эти процессы", — сказал Михаил Ладария.

В документах отражены штрафные санкции, которые могут последовать, если арендатор не выполняет условия соглашения.

"Мы оповещаем этого инвестора, представляем штрафные санкции, то есть первоначально наказываем рублем. Если нарушения приобретают систематический характер, то у нас есть возможность подавать в суд", — объяснил Ладария.

Председатель госкомитета Вахтанг Пипия рассказал, что уже есть примеры, когда из-за невыполнения условий договора, в судебном порядке расторгались договоры. Среди таких объектов Гудаутский кирпичный завод, привел пример глава госкомитета.




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