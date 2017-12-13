Праздник света: как иудеи в Абхазии отмечают Хануку

Хануку – праздник света – иудеи всего мира отмечают с 12 по 20 декабря. В этот день евреи собираются в синагоге и угощают друг друга латкесом (картофельные оладьи) и читают молитву Галель. О том, как иудеи Абхазии отмечают Хануку, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Сухумской синагоге уже второй день еврейская община в Абхазии отмечает праздник Хануку. У самых ворот корреспондентов Sputnik встречает высокая блондинка, которая приветствует словами "Шалом".

"Шалом" — приветственное слово для всех, кто приходит в синагогу, об этом позже расскажет та самая блондинка, которую, как выяснилось, зовут Лия.

Как рассказали прихожане синагоги, Лия здесь больше всех знает о празднике Хануки.

"Я уже столько изучаю иудаизм, что понимаю, что ничего не понимаю, – виртуозно отвечает Лия. – Если говорить без шуток и очень просто, то Ханука – праздник света".

После недолгих колебаний Лия все-таки решается рассказать немного из истории Хануки.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Владимир Бегунов Кантор сухумской синагоги читает прихожанам сакральные тексты

В 332 году до нашей эры Иудея на добровольной основе перешел под власть Александра Македонского, который не вмешивался в религиозную часть жизни евреев, но после кончины Александра Македонского Иерусалим периодически переходил из одних рук в другие. Греки жестко стали относиться к иудеям. Так, обрезание мальчиков и соблюдение шаббата стали настоящим преступлением, а священное писание Тора попала под запрет.

"Когда иудеев стали гнобить, они решили поднять восстание. Им удалось полностью избавить Иерусалим от греков, и тем самым они освободили свои храмы", — не успела Лия завершить свой рассказ, как к разговору подключился кантор Сухумской синагоги Иосиф Черняк.

Историю праздника продолжил Иосиф Черняк. По его словам, после освобождения храма, там, как и полагается, должна была быть зажжена лампада.

"В Храме евреи нашли кувшин с маслом для лампад, которого должно было хватить лишь на один день, но лампада должна гореть непрерывно все восемь дней праздника. Однако опять-таки произошло чудо: огонь в золотой меноре продолжал не переставая гореть в течение всего праздника", – рассказал он.

Еврей с самого рождения

Пока мы разговаривали с кантором и Лией, в синагогу на праздник приходили прихожане. Одна из них – Этери, которая, как она сама сказала, от мозга костей еврейка "с самого рождения", и с самого рождения живет по законам иудаизма.

"Мне 81 год, я тут самая старшая из женщин, – весело рассказывает о себе Этери, – Папа с детства посвящал меня в религию. Я не пропускала и не пропускаю ни один Шаббат".

Лия и другие прихожане утвердительно кивают и ставят Этери в пример всем.

Как признается Этери, для нее Ханука – самый главный праздник в жизни.

"Ханука – праздник света. Этот праздник приносит нам только радость. Мы собираемся в синагоге, угощаемся праздничной едой", — говорит она.

© AFP/ MONEY SHARMA Толерантная Абхазия

В это время здесь же за плитой трудится прихожанка, которая делает латкесы (картофельные оладьи). Лия, не теряя времени, ставит на стол праздничные яства.

"Жаль, что община в Абхазии такая маленькая. И синагога не в лучшем состоянии", — вздыхает она.

Проблем, кстати говоря, у единственной абхазской синагоги более чем достаточно: частично разобран паркет, выбиты стекла, стены обветшали. В доме сбора евреев также по-прежнему нет раввина. На Хануку Галель читает местный кантор Иосиф Черняк.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник Пурим в Синагоге

200-летняя Тора

К приходу корреспондента Sputnik, который впервые побывал в синагоге, председатель общины Александр Малис решил подробнее познакомить с домом сбора иудеев.

"У дверей висит Мезуза. Он прикрепляется к внешнему косяку двери. Мезуза – свиток пергамента духсустуса, содержащий часть текста молитвы Шма. Пергамент сворачивается и помещается в специальный футляр", – поясняет Малис.

Дальше он проводит во внутрь синагоги, направляется прямо к алтарю, где лежит священная книга Тора. Раскрывает занавес, открывает дверцы алтаря, откуда виднеется книга Тора в футляре гранатового цвета.

"Это и есть Тора, ей 200 лет, она у нас с самого основания синагоги, то есть с 1959 года, – объясняет Малис. – Во время молитвы в зале могут находиться только мужчины. Женщины на втором этаже синагоги, откуда они могут слушать молитву".

В три часа, после сбора всех иудеев Абхазии, кантор Иосиф Черняк призвал всех в зал синагоги, где началась праздничная молитва Галель.