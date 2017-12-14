Крик души: чем Гарри Дочия ответил на Латскую трагедию

Над селом Лата Гулрыпшского района 14 декабря 1992 года грузинскими вооруженными силами был сбит вертолет ВВС России Ми-8, который выполнял гуманитарный рейс из осажденного города Ткуарчал. Абхазский художник Гарри Дочия рассказал корреспонденту Sputnik о своей личной трагедии и о том, как нарисовал две карикатуры по Латской трагедии.

Сария Кварацхелия, Sputnik

14 декабря 1992 года в хронике Отечественной войны народа Абхазии – один из самых трагичных дат. В этот день вертолет ВВС России, который выполнял гуманитарную миссию, был сбит грузинскими боевиками. В воздушном судне находились 87 человек, среди них 35 были детьми.

Для Гарри Дочия Латская трагедия стала личной трагедией. В том самом вертолете 14 декабря 1992 года летели шестеро близких ему людей.

"Наверное самый трагический день для меня – 14 декабря, потому что в этот день в вертолете сгорели женщины и дети. Мне очень сложно говорить, потому что среди погибших были мои близкие – брат двоюродный, жена его и ребенок, еще одна невестка с двумя детьми. Помню как сегодня, когда сказали нам, что вертолет сбили, я приехал к тете и рассказал ей о случившемся", — говорит Дочия.

Но Гарри Дочия тогда еще не знал, что в вертолете летели его родственники. Чтобы удостовериться во всем, он с тетей решил проверить списки, которые вывесили в Гудауте.

"Первым делом мы решили проверить, были ли там, среди летевших, наши родственники. Поехали в Гудауту. В самом начале списка мы увидели имена наших родственников. Шесть человек. Тетя тут же потеряла сознание", — вспоминает он.

Несмотря на списки, Дочия не хотел верить в то, что в самолете были именно его родственники.

"Мы потом пошли опознавать тела. Но опознавать там нечего было. Мы все понимали, что люди, летевшие в вертолете, погибли. Но у нас все-таки была надежда, что может кто-то из них остался в живых, кто-то выпал из вертолета, все может случиться… Человеческое сознание не всегда хочет до конца принимать действительное. Было удивительно, когда паспорт моего брата Рамаза Цурцумия, нашли в целости и сохранности в 15-ти километрах от места, где упал вертолет", — делится он надеждой, которая не покидала его долгое время.

Две карикатуры

Гарри Дочия во время войны рисовал много карикатур. После Латской трагедии художник сделал две картины, на которых он изобразил вертолет и грузинских боевиков, стреляющих в него.

"На карикатурах, наверное, я уже изображаю состояние моей души. Нарисовал их я не сразу, спустя около двух месяцев после трагедии. Я сделал две карикатуры: на одной я изобразил мирный вертолет с крестом, который летел. Первое, что я сделал – прицел. Прицел был крест на крест. А вторая карикатура – те, кто непосредственно стрелял в вертолет. Их я изобразил в виде животных, каких-то космических, непонятных", — рассказывает Дочия.

© Фото: личный архив Военные карикатуры Гарри Дочия

Как признался художник, на тот момент он хотел передать через карикатуру тот образ, который в памяти возник после трагедии в небе над Латой.

Работа Гарри Дочия

После войны карикатуры сделанные Гаррием Дочия попросила абхазский писатель, публицист и журналист Екатерина Бебия, которая написала книгу, посвященную событиям 14 декабря.

"Екатерина Георгиевна спросила меня, не мог бы я нарисовать для обложки ее книги. У меня уже были готовые карикатуры. Я ей дал работу, на которой изображен вертолет под грузинским прицелом. Многим эта карикатура понравилась, так как она вполне передавала суть случившегося", — говорит Дочия.