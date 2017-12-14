Детское время: Генпрокуратура хочет защитить подростков от самих себя

О том, для чего Генеральная прокуратура Абхазии предложила Парламенту разработать и ввести в действие закон, ограничивающий пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

По мнению помощника Генпрокурора Абхазии Ларисы Цулукия подростки и молодежь, мягко выражаясь, склонны к криминальной активности. Инициатива о введении в республике "комендантского часа" позволит обеспечить безопасность подрастающего поколения, считаю в ведомстве. Проще говоря ребят хотят защитить от самих себя.

Пора домой

Старший помощник Генерального прокурора Абхазии по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Лариса Цулукия отмечает, что "комендантский час" — мера вынужденная и обоснованная, учитывая современную криминогенную обстановку в республике.

"Согласно законодательству Абхазии совершеннолетие наступает в 18 лет. Все дети и подростки, не достигшие этого возраста, находятся под особой защитой государства. Принятие закона, регламентирующего ограничение пребывания несовершеннолетних в общественных местах в ночное время суток, то есть введение так называемого "комендантского часа", является одной из мер данной защиты. Как показывает практика, эта мера позволяет не только обезопасить детей, но и понизить уровень подростковой преступности", — уверена она.

В прокуратуре проанализировали статистику и причины преступлений, совершенных несовершеннолетними, и выявили тенденцию, что пик приходится на вечернее и ночное время.

"Основными причинами совершения общественно опасных деяний несовершеннолетними являются: ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по обучению, воспитанию и содержанию детей, защите их прав и законных интересов. Тем самым является актуальной проблема повышения ответственности родителей за неисполнение ими обязанностей в отношении несовершеннолетних детей", — сказала помощник Генпрокурора.

Ограничения позволят предупредить причинение вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, даст возможность контролировать безнадзорность.

Не оригинальное решение

Лариса Цулукия заметила, что практика введения подобных ограничений в ряде других стран показывает значительное снижение преступности в отношении несовершеннолетних, а также количество преступлений, направленных против самих несовершеннолетних.

"Введение данного закона — это попытка защитить самих же детей и подростков от преступности. Ведь дети очень доверчивы, и именно они в первую очередь становятся легкой добычей для преступников. В Российской Федерации в первый же год действия аналогичного закона было зафиксировано сокращение уровня преступности среди подростков на 17%, а случаев административных нарушений, совершаемых подростками, на 20%."

Предполагается, что в каждое время года будут свои ограничительные временные рамки для каждой возрастной группы. Летом можно будет "гулять" попозже — до 23.00, а зимой уже надо будет возвращаться домой до 22.00. Законопроект будет еще изменяться в процессе обсуждения Парламентом. Будут и послабления, это же не домашний арест, но главное – ребенок должен быть под присмотром.

"Во время комендантского часа несовершеннолетние будут иметь право находиться где-либо вне стен дома только в присутствии взрослых родственников, либо в присутствии лиц, которые имеют право брать на себя подобную ответственность", — подчеркнула она.

За нарушение закона будут расплачиваться родители, в буквальном смысле. За нахождение несовершеннолетнего ребенка вне стен своего дома в ночное время суток выпишут штраф. С размером денежного взыскания пока не определились. Закон также обяжет владельцев развлекательных заведений (кафе, баров, ресторанов, интернет-клубов и так далее) следить за возрастом посетителей, и не пускать несовершеннолетних в ночное время.

"В случае, если владелец развлекательного заведения допустит нарушение данного ограничения, его ждет административная ответственность – придется платить штраф. Кроме того, закон обяжет работников Министерства образования и науки Абхазии и сотрудников специализированных служб МВД республики проводить разъяснительную работу среди учащихся образовательных учреждений и родителей по ограничению пребывания несовершеннолетних на улицах и в общественных местах в вечернее и ночное время", — сказала помощник Генпрокурора.

По мнению Ларисы Цулукия, запреты сами по себе никогда не были эффективным средством борьбы.

"Не следует отгораживаться от проблемы только штрафными санкциями. Нужно проводить профилактику, в том числе, и путем социальной рекламы, заниматься оздоровлением социальной среды, из которой вырастают неблагополучные подростки. Но в качестве "скорой помощи" вводимая мера необходима", — уверена она.

Безнадзорного ребенка легко вовлечь в совершение преступления, он рискует и сам стать жертвой. Поэтому ограничить его пребывание на улице в вечернее время — значит обезопасить.

"И ни о каком ущемлении прав речи идти не может. В Конституции не указано такое право ребенка — "гулять по ночам". А вот в Семейном кодексе прописано, что родители должны заботиться о своем ребенке, общаться с ним и контролировать его", — подчеркнула Цулукия.

В настоящее время, считает помощник Генпрокурора, родители больше заняты своими проблемами, а на детей остается все меньше времени.

"Комендантский час" – это призыв к родителям повысить бдительность. Это как социальная реклама на улице, которая гласит: "Где ваши дети?". Бьет не в бровь, а в глаз. Но все средства хороши, если будет эффект", — подчеркнула она.

Основанная цель введения закона не поймать и наказать, а предотвратить как можно больше правонарушений в отношении несовершеннолетних и понизить уровень подростковой преступности, объяснила Цулукия.