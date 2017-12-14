18:45 14 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Свалка.

Проектирование полигона ТБО в Абхазии начнется в 2018 году

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
12820

Строительство мусорного полигона – одна из частей программы "Чистая страна", проводимая за счет Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Проектирование полигона твердых бытовых отходов начнется в 2018 году, сказал корреспонденту Sputnik глава Управления капитального строительства Абхазии Игорь Миквабия.

Сухумская свалка
© Sputnik / Томас Тхайцук
Закопать в Сухуме: как утилизируют мусор в столице Абхазии

"Это место, где будут собираться мусорные отходы, планируется, что туда будут свозить мусор практически со всей Абхазии", — добавил он.

Строительство мусорного полигона – одна из частей программы "Чистая страна", проводимой по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии.

По словам Игоря Миквабия, пока не определено точное место, где будет располагаться мусорный полигон.

"Последний этап — это переработка мусора, сортировка, тут вопросов очень много, потому, что это все связано с финансами, экологией, поэтому вопрос пока только планируемый, но к нему мы подойдем", — сказал он.

Программа "Чистая страна", уточнил Миквабия, это не только строительство полигона, но и целый комплекс мер предполагающий приобретение спецтехники и даже элементарных урн.

"Проектировка мусорного полигона завершится в 2018 году, на нем будет специальная техника, бульдозеры и так далее, которые будут обслуживать этот полигон. Затем уже скорее всего в 2019 году будет стоять вопрос о переработке мусора", — заметил Игорь Миквабия.

После того, как будет составлен проект строительства, он должен пройти экспертизу. По словам Миквабия, финансирование проектных работ уже началось.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Боевики
    Скрытая угроза

    Эксперты считают Южную Осетию и Абхазию регионами вблизи России, где террористическая опасность снижена до минимума, но угроза все-таки существует.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Государственная граница

    В 2017 году азербайджанские пограничники выявили 10 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами и одного секретного агента.

  • Москва
    Два дня Еревана

    Фотовыставка, джазовый концерт, деловая программа и еще множество различных мероприятий ждут москвичей в Дни Еревана 21 и 22 декабря.

  • Евро
    Упущенные миллионы

    По прогнозам министерства экономики, Латвия ежегодно могла получать 60 миллионов евро от программы выдачи видов на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции.

  • Игналинская АЭС в Литве, архивное фото
    Радиоактивный аукцион

    Генпрокуратура Литвы предполагает, что нынешний глава Игналинской АЭС причастен к незаконному аукциону по продаже радиоактивно загрязненных труб на 1,5 миллиона евро.

  • Аэропорт Кишинева
    На взлет!

    Открытие второй взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта Кишинева состоится 19 июля 2018 года, рассказали в компании Avia Invest.

  • Церемония принятия присяги в Душанбе
    Новые россияне

    В Душанбе первые кандидаты на получение российского паспорта приняли присягу, став полноправными гражданами Российской Федерации.

  • Пожилые узбеки
    Пересчитают всех

    В Узбекистане в 2020 году хотят провести всенародную перепись населения – в последний раз жителей республики переписывали в 1989 году.

  • Андрей Масалович, президент консорциума Инфорус, эксперт в области информационной безопасности
    Витрина НАТО

    НАТО заинтересована в развитии киберцентров в Эстонии, поскольку альянс хочет использовать республику как витрину своих технологий, считает эксперт.

  • Боевики
    Скрытая угроза

    Эксперты считают Южную Осетию и Абхазию регионами вблизи России, где террористическая опасность снижена до минимума, но угроза все-таки существует.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Государственная граница

    В 2017 году азербайджанские пограничники выявили 10 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами и одного секретного агента.

  • Москва
    Два дня Еревана

    Фотовыставка, джазовый концерт, деловая программа и еще множество различных мероприятий ждут москвичей в Дни Еревана 21 и 22 декабря.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Владимир Путин ответил на вопрос про Михаила Саакашвили
Владимир Путин ответил на вопрос об экс-главе Грузии Михаиле Саакашвили
Латская трагедия
Прерванный полет: Латская трагедия

Соцсети

Sputnikabkhazia