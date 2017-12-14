Проектирование полигона ТБО в Абхазии начнется в 2018 году

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Проектирование полигона твердых бытовых отходов начнется в 2018 году, сказал корреспонденту Sputnik глава Управления капитального строительства Абхазии Игорь Миквабия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Закопать в Сухуме: как утилизируют мусор в столице Абхазии

"Это место, где будут собираться мусорные отходы, планируется, что туда будут свозить мусор практически со всей Абхазии", — добавил он.

Строительство мусорного полигона – одна из частей программы "Чистая страна", проводимой по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии.

По словам Игоря Миквабия, пока не определено точное место, где будет располагаться мусорный полигон.

"Последний этап — это переработка мусора, сортировка, тут вопросов очень много, потому, что это все связано с финансами, экологией, поэтому вопрос пока только планируемый, но к нему мы подойдем", — сказал он.

Программа "Чистая страна", уточнил Миквабия, это не только строительство полигона, но и целый комплекс мер предполагающий приобретение спецтехники и даже элементарных урн.

"Проектировка мусорного полигона завершится в 2018 году, на нем будет специальная техника, бульдозеры и так далее, которые будут обслуживать этот полигон. Затем уже скорее всего в 2019 году будет стоять вопрос о переработке мусора", — заметил Игорь Миквабия.

После того, как будет составлен проект строительства, он должен пройти экспертизу. По словам Миквабия, финансирование проектных работ уже началось.